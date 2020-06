Planifican la Interconexión Eléctrica del Oeste catamarqueño

El ministro de Agua Energía y Medio Ambiente de la Provincia, Alberto Kozicki, autoridades de la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Energía de Catamarca SAPEM en videoconferencia con Minera Alumbrera trabajaron sobre la planificación de la obra de Interconexión Eléctrica del Oeste de Catamarca.

Por parte del ministerio, participaron el secretario de Energía Máximo Ramírez; el secretario de Medio Ambiente, Emanuel Soberón; el director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Carlos Barrionuevo; y el presidente y vicepresidente de EC SAPEM, Lucas Zampieri y Mario Solorza, respectivamente.

Por solicitud del Gobernador Raúl Jalil, se incluyó dentro del programa energético provincial la obra consiste en anillar el actual sistema radial, que abastece los departamentos de Belén, Tinogasta, Andalgalá y Pomán desde el Bracho provincia de Tucumán, construyendo una extensión de 30 km de línea de extra alta tensión de 220KV que inicia en Minera Alumbrera hasta la localidad de El Eje, allí se emplazara una Estación Transformadora de 220/132/33KV – 90 MVA, completando la interconexión con la construcción de 50 km de línea de alta tensión en 132kv dese El Eje hasta la ET Belén.

La importancia de esta obra radica en asegurar el abastecimiento eléctrico teniendo un doble suministro ante alguna emergencia por la salida de servicio de la línea El Bracho Villa Quinteros; así mismo la ubicación de la ET El Eje permite la creación de un nodo eléctrico de importancia, con la posibilidad de inyección de generación de energías renovables aprovechando la calidad de la radiación solar de la región.

Esta nueva interconexión contribuirá al desarrollo productivo, creará conciencia social en las zonas de influencia permitiendo complementar la explotación de los recursos mineros de la Provincia con el desarrollo de nuevos emprendimientos de diversas índoles estrechamente relacionados con la construcción de nuevas líneas transporte y distribución.

El ministro Kozicki y el intendente Luna firmaron convenio

El ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, Alberto Kozicki, se reunió con el intendente de Mutquín, Carlos Luna, y rubricaron el convenio marco para trabajar en conjunto obras de servicios esenciales y básicos.

A través del acuerdo, las partes se comprometieron a colaborar recíprocamente y de participar conjuntamente en iniciativas, proyectos, programas y/o acciones para el análisis de temas inherentes a obras de agua en general (hídrico, riego y saneamiento), energía y planes de cuidado de medio ambiente.

En este marco, las acciones específicas se establecerán por actas complementarias que contendrán el objeto particular, la descripción de actividades, el lugar y el trabajo a ejecutar, los derechos y obligaciones de las partes.

En dichas actas complementarias, se designará un representante por cada una de las partes que tendrá como actividad principal la programación, orientación y coordinación de los trabajos acordados, los que, una vez concluidos, deberán ser informados a sus respectivas autoridades, mediante un informe final para su posterior refrenda.

Reiteran el pedido de no tirar basura en los canales de riego

La Dirección de Operaciones y Mantenimiento de la Infraestructura Hídrica reiteró el pedido a la comunidad de no tirar desechos domiciliarios en los canales de riego, ya que significa una gran amenaza para la eficiencia hídrica, un obstáculo para la libre circulación del agua y ocasionan grandes pérdidas por desbordes de agua.

En este marco, se llama a la comunidad a tomar conciencia sobre el cuidado de los canales de riego; ya que no solo perjudican al trabajo de los productores, contaminan el ambiente y representan importantes erogaciones por parte de la institución; sino también son posibles criaderos de mosquitos.