La Virgen María en el tiempo de Adviento y la Navidad; y la devoción en Uclés, España

El 21 de diciembre, se llevó a cabo la penúltima emisión de este año del programa “María, 400 años de amor”, que todos los sábados, de 9.00 a 10,00, se ofrece por radio Valle Viejo 104.1, en homenaje a Nuestra Madre del Valle en estos cuatro siglos de su presencia entre nosotros.

La conducción fue responsabilidad de Adrián Domínguez e Iris Nancy Nieva; en la lectura de los mensajes de María Eugenia Villagra, acompañada por Sandra Solohaga; en el manejo de la consola, Horacio Figueroa, y la producción de la Pastoral de la Comunicación, historiadores y jóvenes.

Bajo la consigna ¿Cómo te preparas para vivir la Navidad?, los oyentes participaron activamente a través de los numerosos mensajes que llegaron por las distintas vías de comunicación de la radio y de la página en facebook Prensa Iglesia Catamarca.

A tono con el tiempo litúrgico de Adviento, que nos prepara para la Navidad, el saludo a la Virgen Madre se hizo con los versos de la canción “Es de María”, que rezan:

Se oye un canto en la oscuridad / Una estrella lo ilumina, / El bebé más bonito que hay / Es de María. / Se oye un llanto en la oscuridad / Una estrella lo ilumina, / Pastorcillos camino a un portal / Sus caras brillan. / San José no deja de llorar / Y la noche se ilumina, / El bebé más bonito que hay / Es de María.

Le quiero cantar, le quiero bailar, / ¡yo quiero oír su voz! / No sé qué te puedo regalar / ¡te doy mi corazón! / Esta es una noche especial / Se respira alegría, / A este Niño yo quiero besar / ¿Puedo, María? / Yo le quiero besar, le quiero cantar, / ¡Darle todo mi amor! / Todo yo te quiero regalar / ¡Toma mi corazón! / Desde hoy ya mi vida cambió / Tengo a alguien que me guía, / Un Niñito en un pobre portal / Es de María.

Nunca pensé que podría llorar / Tan intenso de alegría, / Navidad es un mundo mejor / Todos los días, / Ha nacido el Hijo de Dios / Es de María.

El tema principal “María, dulce Madre de Dios. Tiempo de espera, tiempo de Navidad” fue desarrollado por el Padre Gustavo Molas, quien explicó qué es el Adviento y cómo lo vivió la Virgen María. Destacó la importancia del “Sí” de María, para ser la Madre de Dios, clave en la historia de la salvación. También contextualizó el tiempo en que vivió la Virgen María; y se refirió a la Inmaculada Concepción en su advocación del Valle, la Virgen de la espera.

María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza: no puede dar al Hijo de Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las madres a un recién nacido; por el contrario, debe acostarlo en un pesebre, una cuna improvisada. En este sentido, explicó el significado del pesebre de Navidad, con su mensaje de pobreza, humildad.

Finalmente, abordó cómo debemos prepararnos para vivir la Navidad, que tiene un sabor especial en este Año Jubilar.

La devoción a la Virgen del Valle traspasó los límites de Catamarca y del país, llegando a distintas comunidades europeas, una de ellas es la ciudad de Uclés, en España.

El año pasado se realizó una peregrinación llevando una imagen réplica de la Virgen Morena, que fue entronizada a esas tierras de la Madre Patria. La promotora de esa acción fue Mónica Sastre, quien estuvo en los estudios, para comentar sobre este acontecimiento, relatando cómo surgió esta iniciativa y cómo se vivió ese momento.

En este marco, se realizó una comunicación telefónica con el párroco de Uclés, Padre Pedro Medina, quien describió cómo recuerdan la ceremonia de recibimiento de la Virgen del Valle en Uclés; cómo se vive la devoción a la Madre del Valle en esas tierras españolas. Como el sacerdote es autor de la letra de una canción, con ritmo de jota, dedicada a la Virgen del Valle, habló sobre este aspecto e incluso se animó a interpretar brevemente acapella. Un momento muy agradable y emotivo.

En el segmento sobre el Congreso Mariano Nacional, que nos tendrá como anfitriones entre el 23 y el 26 de abril de 2020, se contó con la presencia de Mónica Nieva, miembro de la Secretaría, responsable, entre muchas otras tareas, de la inscripción de los congresistas, y de las delegaciones de peregrinos, entre otros detalles.

El homenaje musical en vivo estuvo a cargo de Hernán Cisneros, integrante del Grupo Vocal Pirca, quien emocionó con la canción “Contigo, mi Rosa Fiel”.

El cierre, como cada sábado, se realizó con el lema del Año y Congreso Mariano Nacional: “Con María, servidores de la Esperanza”.