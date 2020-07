Advierten que “era lógico” que Catamarca quede afuera del tercer pago de la IFE

El titular de la UDAI de ANSES en Catamarca, Enzo Carrizo, indicó que junto a la provincia hay otras 19 jurisdicciones que también se quedaron afuera.

El titular de la UDAI de la ANSES en Catamarca, Enzo Carrizo, ratificó la decisión del organismo nacional de excluir a la provincia del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En ese sentido, el funcionario indicó que la decisión de sacar a Catamarca del beneficio “es algo lógico” y aclaró que junto a la provincia están otras 19 jurisdicciones.

Durante el fin de semana, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta, confirmó que el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) solo será para personas que residan en zonas donde la cuarentena “está en fase 1 o la situación está más complicada”.

“No será un IFE como los dos anteriores, que fue para 9 millones de personas. La próxima etapa será para zonas donde la cuarentena está en fase 1 o donde la situación está más complicada”, había dicho la funcionaria, a lo que explicó que cuando se termine de pagar el segundo tramo del beneficio, que serán recién a mediados de julio, el Gobierno va a contar cómo será la tercera etapa.

El funcionario provincial destacó que el IFE se pagará solo en la CABA, en la Provincia de Buenos Aires, Chaco y algunos municipios de Entre Ríos. “Esto obedece a que estos lugares están en fase 1 por lo que no hay ningún tipo de actividad, ni comercios, ni transporte”, destacó.

Si bien, consideró que la exclusión de Catamarca era “una cuestión lógica por la situación de la provincia”, consideró que era importante volver a cobrar “no solo para los beneficiarios sino también para los comercios”.

“El IFE hizo una gran inyección de dinero en especial a los de proximidad que fueron los más beneficiados”, añadió.

Más adelante, destacó que “gracias a Dios en nuestra provincia no tenemos casos (de COVID-19) y teniendo en cuenta que prácticamente la provincia volvió a la normalidad con los comercios funcionando, el transporte y las otras actividades trabajando, lógicamente el IFE que era un aporte de emergencia irá donde realmente esté la emergencia y donde no se esté trabajando”.

En ese sentido, aclaró que no es que Catamarca sea la única excluida del beneficio, “sino que 20 de las 24 provincias no lo van a percibir”.

De igual forma, advirtió que sigue el pago de la segunda cuota del IFE en Catamarca y aquellos que tienen una cuenta bancaria con un CBU se les depositarán el dinero en estos días. “Los que no pudieron cobrar el primero lo van a cobrar a los dos en forma conjunta”, añadió.

En el marco de la pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional benefició a un total de 103.504 catamarqueños con IFE, lo que significó que a la provincia se giren 1.035 millones de pesos.

El IFE establece una asistencia de $10.000 para trabajadores monotributistas sociales, monotributistas categorías A y B, trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares.

Cambios en el horario

Por otra parte, el funcionario indicó que, desde mañana, la UDAI solo atenderá de 8 hasta 11.30 en forma presencial a las personas que tienen turnos. Después de ese horario, la atención será virtual hasta las 14 por lo que ANSES atenderá a puertas cerradas. El funcionario indicó que esta modalidad fue un pedido de Nación. “Hasta ahora lo veníamos haciendo con un personal reducido pero ahora será con todo el personal de la dependencia”, cerró.

Reclamo

El Partido Obrero se expresó en contra de la eliminación del IFE para Catamarca. “El 40% de trabajo en negro y las 103 mil personas que cobraron el IFE echan por tierra que Catamarca esté en una mejor situación que las provincias que tuvieron cuarentenas más estrictas y prolongadas”, añadió.

Según el PO, “el IFE llegó tarde a los trabajadores catamarqueños como a los de todo el país”. En ese marcó advirtió que “el no cobro de la tercera cuota del IFE en Catamarca, sumado a la enorme desocupación y el trabajo en negro es un combo explosivo”.

“Es necesario que el IFE se mantenga, que los recursos para estos pagos sean financiados por un impuesto a las grandes fortunas”, cerró.