Caldeada y bochornosa asamblea del Seleg

Con algunos minutos de retraso dio inicio la asamblea extroardinaria del gremio Seleg, en la que estaba previsto analizar la situación económica financiera de la institución y aplicar sanciones a ex integrantes de la comisión, desplazados en los últimos días, entro otro puntos.

En el plenario, con ánimos caldeados, los asambleistas de uno y otro sector, cruzaron acusaciones y en determinado momento debió intervenir la policía debido a la virulencia de los reclamos.

El sector opositor a la conducción, integrado por los ex secretarios Gremial, Adjunto y de Finanzas, desplazados, pretendió conocer en la asamblea la real situación económica del gremio, pues sospechan de posible malversación de fondos, situación que no se pudo saber.

Desde la oposición gremial se adelantó que presentarán una denuncia en Fiscalía General, para que el Ministerio de Trabajo de la Nación impugne el plenario por falta de garantías, ya que no está presente ningún veedor de esa cartera.

“Piden que se vote, levantan las manos, y anotan cualquier cosa; el 70% está en contra, y no hacen lugar, es un bochorno esto”, denunció un asambleísta.

Finalmente, la asamblea fue levantada y se aprobaron las expulsiones de los ex encargados de las secretarías Adjunta, Gremial y de Finanzas.