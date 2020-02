Grave, policía le apuntó con su arma a un turista

Un grave hecho de violencia policial se registró anteayer en el Puesto Caminero de Nueva Coneta en Capayán, donde un efectivo de la fuerza local habría amenazado a una familia de turistas oriundos de la provincia de Santiago del Estero empuñando su arma reglamentaria.

Según denunciaron las víctimas, el lamentable hecho se registró alrededor de las 21.20, cuando al detenerse en el control vehícular, el policía a bordo de una motocicleta, quien se habría presentado como el suboficial mayor de apellido Romero, además de amenazarlos le habría provocado daños en el automóvil en el que se conducían.

El supuesto agresor estaría identificado, pero al cierre de edición, desde la fiscalía en turno no se habrían ordenado medidas al respecto, informaron las fuentes judiciales.

En diálogo con el medio Catamarca en Cana, el conductor del rodado de apellido López relató que “veníamos de pasear con nuestra familia, y pasando por el puesto caminero de Nueva Coneta nos ataca con su arma reglamentaria el Suboficial Mayor Romero de la policía de la provincia de Catamarca”.

Atemorizado por el caso, agregó: “Le puso el arma reglamentaria en la cabeza a mi novia, amenazó a los chicos que venían en el auto, pateó el auto, rompió el espejo, todo en la caminera”, aseguró el turista.

Lo llamativo, es que el hecho denunciado en la Unidad Judicial Nº 3 da cuenta además, que con total abuso se autoridad, el efectivo habría ordenado que le secuestraran el vehículo. “Luego él se va, le señala a la policía nuestro vehículo, y la policía nos demora y ellos mismos nos informan la identidad de este sujeto, que se fue en una moto que no tenía patente, luz, que venía haciendo zig zag en la ruta”, remarcó.

En cuanto al motivo, las víctimas señalaron que “desconocemos el origen de su irritación y por qué nos atacó. Rompió el espejo del auto, pateó la puerta, el guardabarros… Mi novia está en estado de shock, igual que las nenas. Fue un hecho de repente, yo incluso lo invité a hablar a él en el puesto caminero para ver qué había pasado, si es que había pasado algo”, lamentó.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, en el vehículo un automóvil marca Volswagen modelo Surán de color gris, viajaban además menores de edad, por lo que agravó la situación de esta familia de turistas. “Yo soy el suboficial Mayor Romero y me van a conocer bien, porque aquí en Catamarca no se jode”, les habría dicho.

“Tenemos que agradecer al señor ministro de seguridad de la provincia Hernán Martel que nos acompañó y nos pidió las disculpas del caso y brindó el acompañamiento necesario,” finalizó el turista.