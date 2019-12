DENUNCIA A ZENTENO Y SU HIJA

El concejal por Valle Viejo Javier Espinoza presentó ante Fiscalía General una denuncia penal contra la intendente de ese departamento y a su hija por haber sido nombrada en la Cámara de Diputados a pesar de estar viviendo en la provincia de Córdoba en donde cursa estudios universitarios.

Espinoza comentó que la designación con índice 0,25 fue firmada por Fernando Jalil en el mes de julio cuando aún era presidente de la Cámara baja. “No hay cargo alguno que justifique que esté nombrada viviendo en otra provincia, como que no hay justificación que la intendente no esté al tanto de este nombramiento y no haya sido por su influencia que lo haya conseguido”.