Por cuarta vez en su historia, no se realizará la Fiesta del Poncho

En más de 50 años, no se realizó entre 1974 y 1976. El Ministro de Cultura y Turismo descartó además que se haga en otra fecha.

La coyuntura que atraviesan la provincia y el país por la irrupción del virus COVID-19 y la falta de previsibilidad en cuanto a la evolución de la situación sanitaria determinaron que el Gobierno de Catamarca decidiera suspender la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en su edición 2020. Ésta no será la primera vez que se suspenda una edición, ya que desde 1974 a 1976 no se realizó. Si bien en algunos de esos años hubo exposiciones, el Festival no se concretó y por lo tanto no se contabilizaron esas ediciones.

Si bien desde hace semanas ya se preveía que por la situación sanitaria no se podría realizar una nueva edición de la Fiesta, la decisión fue confirmada oficialmente ayer en exclusiva a Multimedios Ancasti por el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín; luego, desde el Comité Operativo de Emergencia Provincial (COE), quien salió a ratificar la noticia fue el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, al asegurar que la decisión fue consensuada en el seno del Ejecutivo entre las diferentes áreas a cargo de la organización del evento.

Maubecín despejó definitivamente toda especulación al respecto y explicó que, teniendo en cuenta la situación sanitaria que se vive a nivel nacional y mundial, más allá de que Catamarca aún se mantenga exenta de casos de coronavirus, la Fiesta del Poncho no se realizará este año. También descartó las versiones de que se realizará en noviembre o en otro momento del año: “Hay rumores que no sé de dónde salieron. Personalmente asocio Poncho a vacaciones de invierno, frío y al abrigo. No me imagino una fiesta del Poncho en verano”.

Una mínima expectativa se mantuvo hasta ayer debido a que en diferentes declaraciones públicas ninguno de los funcionarios había afirmado que la Fiesta no se iba a hacer, e incluso el Gobernador tampoco quiso anunciarlo semanas atrás, aunque prácticamente ya se infería que se iba a determinar la suspensión.

“Definitivamente no se va a hacer en 2020. Una fiesta de la importancia y la envergadura del Poncho demanda una organización y logística muy grande que no se puede realizar en este contexto de emergencia sanitaria, más teniendo en cuenta que este año debíamos celebrar los 50 años del Poncho. Creemos que lo más lógico y responsable es dejar esta edición especial para el año que viene, si la situación sanitaria lo permite”, señaló el titular de Cultura y Turismo.

Por su parte, en declaraciones radiales, Martel se expresó en igual sentido, confirmando que no habrá edición 2020 del Poncho: “Venimos trabajando conjuntamente con todas las áreas del Ejecutivo por este tema. Debido a la situación que estamos viviendo, que es algo totalmente diferente a años anteriores, cuando se podía organizar o planificar, hemos estado trabajando y evaluando mes a mes y llegado el momento se ha tomado esta decisión, que creemos es lo mejor para la provincia”.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es la fiesta popular más grande de Catamarca y está posicionada como la fiesta del invierno más importante de Argentina. Históricamente, desde su primera edición en 1967, se realiza en el mes de julio en coincidencia con el receso invernal. En 2019 convocó a más de medio millón de visitantes en el Predio Ferial, donde convergen las distintas propuestas que alberga este evento: muestra artesanal, escenario mayor y otros atractivos vinculados a lo cultural, gastronómico y turístico.

Historia

1974: Tras la muerte de Juan Domingo Perón y teniendo en cuenta la crisis social y política que vivía el país, el festival se suspende y solo se realiza una muestra artesanal.

1975: Por segunda vez, el festival no se realiza. Solo se hace una pequeña exposición de artesanos y una sola noche hubo show.

1976: tercer año consecutivo que se suspende. Hubo una feria de artesanos, pero no un festival.

2009: Se realizó, pero en agosto, por la epidemia de Gripe A.