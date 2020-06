Raúl lanzó créditos para reforzar al sector productivo

El gobernador Raúl Jalil y la Caja de Créditos y Prestaciones de Catamarca dio a conocer los requisitos necesarios para acceder a créditos productivos, con un capital a financiar de hasta $ 1.000.000.

Podrán ser beneficiarios de esta línea de créditos, los siguientes proyectos:

-PYMES agropecuarias y manufactureras.

-Productores agropecuarios.

-Pequeños emprendedores industriales.

El proyecto a presentar debe tener una antigüedad mínima de un (1) año, ya que no se financiará proyectos nuevos.

Desde el organismo comunican que no incluye comercio, servicios, minería, turismo, etc.

El dinero del crédito será destinado a la compra de materia prima, insumos, herramientas y maquinaria.

El plazo de amortización de los mismos será de 36 meses con una Tasa Nominal Anual del 24%, y un plazo de gracia de hasta 6 meses.