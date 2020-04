RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS

Medidas Higiénicas para prevenir la contaminación de alimentos.

LAVARSE LAS MANOS.

Antes de manipular los alimentos se debe realizar un correcto lavado de manos con

agua potable y jabón. También es necesario el lavado de manos después de trabajar,

hablar por teléfono, usar la computadora, luego de ir al baño, después de tocar o jugar

con una mascota.

LIMPIAR Y DESINFECTAR.

• Lavar con agua y detergente utensilios y superficies de preparación antes y

después de manipular alimentos. Desinfectar con una solución de agua con

alcohol en proporción 70/30 o de 1 cucharada sopera 15 cm³ de lavandina /5

litros de agua.

• Lavar con agua y detergente vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir

alimentos.

• Utilizar siempre jabón y agua limpia.

• Tomar platos, cubiertos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos

por el fondo y tasas por el mango.

• Limpiar y desinfectar varias veces al día instalaciones y espacios que se

utilizan para preparar/almacenar alimentos (mesadas, heladera,

electrodomésticos).

• Para el almacenamiento de los alimentos, recordar siempre que antes de

guardarlos, deberán higienizarse envase por envase. Esto puede realizarse

con un paño húmedo embebido en una solución desinfectante. Debe tenerse la

precaución de lavar el paño, enjuagarlo y volver a cargarlo con desinfectante a

medida que se van limpiando los envases de los alimentos.

• Es muy importante la correcta rotación de las materias primas y alimentos tanto

en la alacena como en la heladera, aplicando el principio “Lo Primero que Entra

es lo Primero que Sale”. Deberá consumirse primero lo que tenga una fecha de

vencimiento más cercana.

PUNTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN

DE ALIMENTOS.

• Correcto lavado de manos y utensilios como preparación previa a manipular o

agarrar alimentos (nunca usar utensilios oxidados).

• Lavar y desinfectar los alimentos que se van a utilizar. Si estás fuera de casa,

podés lavar los alimentos como frutas o verduras en una canilla con agua

segura.

• Lavarse las manos antes de pelar o cortar los alimentos.

• Trabajar y comer sobre superficies limpias y sanitizadas.

• Al mezclar los alimentos no hacerlos con las manos (utilizar espátulas).

• Conservar alimentos perecederos en refrigeración.

• Calentar el alimento mínimo a 65°C.

• Calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto período de tiempo,

evitando recalentar o dejar los alimentos sobre la mesa o sobre una mesada o

mostrador.

• Servir los alimentos con utensilios limpios

• Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y

sanitación de vajilla y utensilios alimentarios.

CUIDADOS AL MOMENTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS.

• Planificar las compras para saber qué comprar y para estar el menor tiempo

posible en el comercio. Este es un buen hábito que también se puede

mantener a futuro.

• Preferentemente ir solos a hacer las compras y en horarios de menor afluencia

de personas. Mantener distancia de las otras personas (al menos 1 metro).

Algunos pequeños comercios permiten entrar a los clientes de a 2, por ejemplo,

y el resto espera afuera su turno.

• Es mejor usar carrito propio o bolsa en lugar del carro del supermercado, para

evitar tocar ciertas superficies. Esto no es siempre posible, por eso es

importante lavarnos las manos al regresar a casa luego de hacer las compras.

5 CLAVES DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS.

1. Utilizar agua y materias primas seguras. Todos los alimentos que se

consuman deben provenir de fuentes confiables.

a. Usar agua potable o tratada.

b. Seleccionar frutas y verduras y limpias, enjuagándolas con agua para

eliminar tierra e impurezas y luego desinfectar sumergiéndolas en agua

con 3 gotas de lavandina/litro (dejando actuar 20 minutos)

c. Verificar la fecha de vencimiento y nunca consumas alimentos vencidos.

2. Cocinar completamente los alimentos.

a. Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes, pollos,

huevos y pescados.

b. Hervir los alimentos como sopas y guisos. Eso asegura que el alimento

alcance una temperatura de 70°C. Para las carnes rojas y pollos cuidar

que no queden partes crudas.

c. Recalentar completamente la comida cocinada. Asegurarse que esté

muy caliente.

3. Separar los alimentos crudos de los cocidos.

a. Evitar la contaminación cruzada. Los alimentos crudos pueden estar

contaminados y trasladarse a los alimentos cocidos o listos para comer.

b. Separar siempre los alimentos crudos como pollos, carnes y pescados,

de los cocinados y de los listos para comer.

c. Conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el

contacto entre crudos y cocidos.

d. Usar utensilios diferentes, como platos, tenedores, cucharas, para

manipular alimentos crudos y cocidos.

4. ¿Cómo y cuándo lavarse las manos?

a. Siempre lavarse las manos con agua caliente y jabón, frontándolas

bien.

Antes de: tocar alimentos para comerlos, antes de cocinar.

Después de: ir al baño, venir de la calle, tocar objetos de uso diario,

estornudar, toser, sonarse la nariz, tocar animales y mascotas, viajar en

transporte.

5. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas.

a. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente.

b. Calentar el alimento de forma tal que en su interior alcance también

altas temperaturas (todas las partes deben alcanzar los 70ºC).

c. Refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los

perecederos (preferiblemente bajo los 5ºC).

d. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS.

Lavarse las manos frecuentemente.

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y, si no lo tiene disponible, con

un desinfectante de manos a base de alcohol ¿Por qué? Lavarse las manos con agua

y jabón o utilizar un desinfectante a base de alcohol mata el virus que puede estar en

sus manos.

Adoptar medidas de higiene respiratoria.

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo. Tire el pañuelo

inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o utilice desinfectante de manos

a base de alcohol. Si no dispone de pañuelos descartables tosa o estornude en el

pliegue del codo. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo

se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose

con las manos puede contaminar luego los objetos o personas a los que toque.

Mantener el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre

usted y las demás personas. ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad

respiratoria, como la infección por el nuevo coronavirus tose o estornuda, proyecta

pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el

virus.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas

superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o

la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí

mismo.

