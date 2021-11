La Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, informa que en el día de la fecha, inicia la Temporada de Pesca 2021/2022, y con el inicio de una nueva temporada,

recordamos la concientización y la importancia de la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, la pesca es una actividad que implica compromiso y dedicación entre todos podemos disfrutar de los recursos de nuestra provincia, la misma se habilita según el siguiente cronograma:

·Para ríos a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2021 hasta el 30 de ABRIL de 2022 inclusive.

·Para diques desde el 1 de NOVIEMBRE de 2021 AL 31 DE AGOSTO de 2022 inclusive.

Se autoriza la actividad de pesca deportiva los días: VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS PROVINCIALES Y FERIADOS NACIONALES, a fin de equilibrar el impacto que la misma ocasiona a la fauna ictícola.

Los horarios habilitados son de 6:00 a 19:00 horas. Queda totalmente prohibida la pesca nocturna.

Los requisitos para el otorgamiento del Permiso (carnet) Anual de Pesca Deportiva en todo el territorio de la provincia de Catamarca:

a) Ser mayor de 14 años de edad.

b) Dirigirse al pabellón 22 del C.A.P.E. de lunes a viernes, en horario de 8 a 12 hs. o ingresar al enlace https://forms.gle/2E8D2uW7urgdRkRi8https://forms.gle/2E8D2uW7urgdRkRi8 para completar el formulario, para el cual debe poseer:

1. Comprobante de pago

2. DNI

En el caso del permiso adquirido por medio del enlace, se debe tener en cuenta que, el mismo será otorgado en un lapso de 24 a 48 hs. hábiles.

Los menores de 14 años podrán pescar acompañados por sus padres o tutores, quienes obligatoriamente deberán poseer Permiso (carnet) Anual. Dichos menores NO podrán tener otro cupo de piezas, solo aportar piezas al cupo correspondiente al padre o tutor autorizado.

El valor del Permiso (carnet) Anual de Pesca Deportiva en la provincia de Catamarca, en la suma de:

a) PESOS MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), para residentes de la Provincia de Catamarca.

b) PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($ 500,00), para residentes de la Provincia de Catamarca que acrediten la calidad de jubilados.

El valor del Permiso (carnet) Provisorio de Pesca Deportiva en la provincia de Catamarca, por cada excursión de cuatro (4) días, la suma de:

a) PESOS SETECIENTOS CON 00/100 ($ 700,00), para RESIDENTES de la Provincia de Catamarca.

b) PESOS CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 400,00), para RESIDENTES de la Provincia de Catamarca que acrediten la calidad de JUBILADOS

c) PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00) para NO RESIDENTES de la Provincia de Catamarca.

d) PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00) para EXTRANJEROS.