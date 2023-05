Del Cine al teatro la magia cobra vida con el infantil más esperado llega a tu ciudad Cual es tu Encanto Acompaña a Mirabel a encontrar su Don especial en un show lleno de magia, coloridos vestuarios y efectos especiales, nieve,,lluvia de burbujas y mucho más,

SINOPSIS

“¿CUAL ES TU ENCANTO?”

Cuenta la historia de una familia muy particular, su casa mágica escondida en las bellas montañas y Mirabel ,la única de la familia que no tiene poderes especiales,pero sin embargo esta por descubrir algo extraordinario…Ella podría ser la última esperanza para que la magia no muera!

Con canciones emocionantes,vestuarios coloridos,coreografías divertidas ,efectos especiales y excelente puesta en escena!!!

Versión EXCLUSIVA para teatro!!!

Imperdible!!!

Elenco:

Giovana Odone

Diego Trinidad

Sol Valente

Diego Acade

Temi Heart

Thiago Mariatti

Mica Ibañez

Dirección: Sol Valente

NAM PRODUCC

IONES. consultas 3875186995.