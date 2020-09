El Gobierno inició la ronda de diálogo con los gremios

Como ya lo había adelantado el ministro de gobierno, Jorge Moreno, dio inicio a las conversaciones con los gremios y el primero al que recibió fue a ATSA, que nuclea a los trabajadores de la salud, mientras que luego se reunió con el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con quienes se pudo avanzar en la presentación de las propuestas no solo en materia salarial.

El ministro de Gobierno enfatizó que “el diálogo fue ampliamente satisfactorio ya que se partió de la base de la comprensión de ambos sectores, tanto de los representantes gremiales como por parte del Gobierno. Se han arrojado diferentes propuestas no solo en materia salarial, donde no nos vamos a salir de las pautas ya fijadas para el área de seguridad. También se puntualizó en otros aspectos no menos importantes para los trabajadores”, apuntó Moreno. Y agregó: “Hay un claro reconocimiento del Gobierno y la sociedad a dos sectores tan sensibles en este contexto como lo es Seguridad y Salud. Hemos visto a los representantes de estos sectores con la apertura necesaria y conocen el esfuerzo que estamos haciendo para reconocerlos económicamente, pero tampoco hay que dejar de lado que la pandemia ha generado un deterioro en la economía del mundo, de la Argentina y Catamarca”.

Moreno comentó que “con los representantes de los trabajadores de la Salud se pudo avanzar en el tratamiento de ítems en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, como convenios de capacitación para todo sector, avanzar en un convenio colectivo de trabajo, la carrera sanitaria para ampliar beneficios, entre otros aspectos que hacen a la realidad local del sector”.

Por su parte, Leandro Burgos, secretario General de ATSA, expresó que “la reunión fue positiva, ya que desde el Gobierno entienden la situación de los trabajadores de la Salud y su compromiso en este contexto”, remarcó. Y auguró que “no se habló de números definitivos pero esperamos un buen anuncio en los próximos días”.

Con docentes

Por otra parte, hoy el ministro recibirá a los gremios docentes con el objetivo de avanzar en la discusión paritaria.