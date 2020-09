Estudian un nexo posible entre el transportista y el bancario

La ministra de Salud, doctora Claudia Palladino, dijo que los nuevos contagios de coronavirus detectados en Catamarca presentan síntomas leves, y que el equipo de estudio epidemiológico “está cerca” de dar con el caso nexo del joven bancario que infortunadamente contrajo la enfermedad.

“No está descartado desde lo epidemiológico. Son como dos líneas que estamos estudiando porque hay ciertos contactos indirectos y eso tenemos que ver. En eso están los expertos de infectología y epidemiologia que me asesoran. No queremos apresurarnos para dar una definición adecuada”, manifestó.

“Del primer caso de esta semana (por el transportista detectado el domingo), dos contactos de él son positivos. Y el otro caso que hemos tenido antes de ayer, que es de Capital, es el que estamos estudiando con más intensidad ahora, buscando el nexo”, contó la laboriosa ministra en una nota con radio Valle Viejo.

“Estamos en plena investigación, y no puedo decir más porque hay que ser muy serios cuando lo definamos. Estamos cada vez más cerca en nuestra investigación epidemiológica de encontrar el nexo”, dijo.

Reveló que “hay un nexo probable, pero todavía estamos con los últimos estudios para poder afirmar esto. Calculo que el fin de semana lo vamos a tener más claro con los resultados del lunes”.

Igual, explicó que “esto en realidad no cambia mucho, porque hay que ser cuidadosos siempre. Entonces, se va a ir evaluando cómo se sigue con las medidas del COE según el bloqueo de casos y el pedido a la comunidad es ser cuidadosos y cumplir los protocolos”.

Los 12 casos activos

“Varios están internados en el Hospital Malbrán en el área de leves, por un tema de aislamiento. La media es de personas jóvenes, entre 25 y 30 años, de estos diez casos últimos, por ahora con síntomas leves, que no por ser leves dejan de ser molestos. Tienen cefalea, dolor de cuerpo, decaimiento, fiebre, algunos están con estos síntomas y otros con síntomas muy leves como ardor de garganta”, detalló Palladino.

“Pero hay que ser muy cuidadosos porque los primeros 7 días de la enfermedad son claves para ver si aparece algún tipo de manifestación aguda que necesite mayor atención”, advirtió.

También dejó en claro que las personas testeadas deben mantener el aislamiento preventivo.

“La PCR es una foto, la persona que fue contacto estrecho tiene riesgo de volverse positiva, por eso tiene que mantenerse aislada. La media a nivel de descripción es que, si uno fue contacto estrecho, de tres días den adelante puede empezar a tener algún tipo de manifestación. Por eso hay personas que se testean ni bien nos enteramos que fueron contacto estrecho, y otras que se deja pasar 48 horas para testear”.