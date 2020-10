Fases Semáforo

El gobernador, Raúl Jalil, se refirió al “semáforo” de fases que buscan implementar con el Comité Operativo de Emergencia (COE) para determinar las habilitaciones o restricciones de actividades en el contexto de la pandemia y consideró que “hay que estudiarlo un poco más”.

Además, el mandatario mencionó que deben analizar las ampliaciones de los horarios al considerar que hay un porcentaje de la sociedad que no cumple con el protocolo establecido por el gobierno, sumado al incremento de casos en la región.

“En lo personal no quería aumentar los horarios que proponían por la cantidad de fallecidos en Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, por lo que creo que hay que ser muy prudentes y evaluar bien la situación epidemiológica en la provincia”, declaró Jalil en diálogo con La Brújula. Programa de Radio Valle Viejo que se emite de Lunes a Viernes de 7 a 9hs.

Seguidamente, mencionó que desde que se decretó la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en la provincia se ha nombrado a más de 300 personas en seguridad y en los próximos días incorporarán a más profesionales en el sistema de salud para contener la situación epidemiológica en la provincia, dijo el mandatario que no dudó en volver a la fase 1 si continúa el incremento de casos de coronavirus.

“La única solución que hoy tenemos es mirar el sistema de salud y si no está acorde a la posibilidades de una buena atención volveremos a la fase 1”, señaló Jalil.

Nota: Gracias elesquiu.com por reflejar nuestro material.