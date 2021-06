HASTA MAÑANA SIGUEN LAS RESTRICCIONES, EL MARTES VUELVEN LOS COMERCIOS

El Gobernador Raúl Jalil recorrió hoy el Nodo Predio Ferial en donde se desarrolla el operativo de vacunación contra el coronavirus. En este sentIdo, son 100 mil los catamarqueños que ya fueron vacunados contra la enfermedad.

“Hoy tenemos que tener mucho cuidado, observar el sistema de salud, lo importante es que hoy ningún catamarqueño se ha quedado sin poder ingresar al sistema de salud”, remarcó el primer mandatario en diálogo con #RadioValleViejo.

Consultado sobre las medidas restrictivas, señaló que“ el día lunes vamos a seguir con las restricciones como estamos, el martes abrirán los comercios no esenciales, será martes, miércoles y jueves, observaremos ese día como sigue la situación, cómo sigue la vacunación y ver si podemos extender hasta el día viernes”.

Ante el malestar de los denominados comercios no esenciales dijo: ” Yo llamo a los comerciantes que no tiene sentido hacer manifestaciones, estoy dialogando todos los días”

Asimismo, anticipó que el martes mantendrá un diálogo con gastronómicos a la vez que descartó la apertura de la actividad argumentando que ” en lugares cerrados es imposible”

Por otra parte, fue crítico con el rol de sectores opositores.” Me gustaría que sea una oposición constructiva, como lo he sido yo cuando estuve. Estamos en guerra contra un virus. Hay que ser solidarios”, remarcó