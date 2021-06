Lanzaron la Plataforma “EgresAr”: cómo inscribirse y obtener una beca de $5.000

Los estudiantes inscriptos en el programa podrán acceder a un apoyo financiero durante el tránsito por dicho plan.

El Ministerio de Educación de la Nación lanzó la Plataforma “Egresar-Proyecta tu futuro” y la inscripción a la línea de becas Progresar Egreso en un encuentro federal que se llevó a cabo encabezado por la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa de la Nación, junto con la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad y la Dirección Nacional de Educación Secundaria, donde participaron representantes de los ministerios de Educación de todo el país.

Por nuestra jurisdicción estuvieron presentes la Secretaria de Gestión Educativa, Brenda Hidalgo, la Directora de Educación Secundaria, Patricia Lobo, y la Directora de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, Claudia Madina.

En esta ocasión, se definieron las orientaciones para la elaboración del Plan Jurisdiccional para la implementación del dispositivo Egresar. Enmarcado en las políticas de la planificación nacional, se elaborará una propuesta integral que tiene como objetivo favorecer estrategias de acompañamiento al egreso y egreso efectivo.

Cabe destacar que en Catamarca la puesta en marcha del plan “EgresAr” se realiza por adhesión del Ministerio de Educación a través de gestiones realizadas por la titular de la cartera educativa Andrea Centurión.

¿Quiénes pueden inscribirse en EgresAr?

Si terminaste de cursar el nivel secundario orientado desde el 2016 al 2020 y no pudiste obtener el título porque tenés materias pendientes de aprobación.

Los/as estudiantes inscriptos/as en el programa EgresAR, podrán acceder a un apoyo financiero durante el tránsito por dicho plan, mediante la asignación de la Beca Egresar en tanto cumplan con los requisitos socioeconómicos estipulados. La misma tendrá las siguientes características:

La beca tendrá un valor de pesos $5.000.

La beca es cuatrimestral y se puede renovar un segundo cuatrimestre consecutivo (8 meses total).

Cada estudiante podrá cursar hasta dos trayectos por cuatrimestre. Una vez inscripto y aceptada la evaluación socioeconómica, cobrará la beca durante cuatro meses. Luego, si adeuda otras materias, deberá renovar su inscripción.

En cuanto al procedimiento para la inscripción:

a. La inscripción es realizada por cada estudiante a través de la plataforma del programa EgresAR, donde podrá optar por solicitar su inclusión en la Beca Egresar.

b. Una vez realizada la inscripción, el seguimiento de la solicitud de la Beca Egresar y su eventual renovación podrá solicitarse a través de la página web de Progresar.

Cómo inscribirse al Plan y Beca EgresAr

La convocatoria a inscripción al Plan Egresar estará disponible desde este lunes 14 de junio al 16 de julio en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/educacion/egresar

¿Quiénes pueden acceder a las Becas Egresar?

Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos (2) años previos a la solicitud.

Tener diecisiocho (18) años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca.

Integrar un grupo familiar o percibir ingresos cuya suma no supere los tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Haber cursado el último año de la educación secundaria común entre los años 2016 y 2020 y tener materias pendientes de aprobación para recibir el título.

Encontrarse inscripto en el Plan Egresar: Proyectá tu futuro para finalización de la educación obligatoria secundaria.

Presentar en la Escuela Sede asignada en la fecha de inicio del Plan Egresar: Proyectá tu futuro la documentación solicitada para certificar la regularidad.

Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva.