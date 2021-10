“Mi nuera se moría y le prometí a la Virgen ir en bici desde Córdoba si la salvaba”. Ramon Vildoza, integrante del grupo de ciclistas Los Tiburones de la provincia de Córdoba, y de raíces en Catamarca, en la tierra del Beato Mamerto Esquiú, llega en bicicleta junto a otras doce personas. Tiene la misión de cumplir con Morena del Valle. Llegarían el domingo a la tarde a la capital de Catamarca.

“Es un acto de fe. En julio, la novia de mi hijo tuvo una trombosis cerebral y quedó en coma. La vida de Carolina se estaba apagando, no había nada por hacer; viene mi hijo y me comenta ‘papá, Caro se está muriendo’, así, duro y triste”, contó en una comunicación con radio Valle Viejo. Cotejó con los papás de la joven que los médicos les transmitían que la trombosis proponía daños irreversibles.

“Lo acompañé a Santiago (su hijo) a unidad coronaria a que la vea. Sentí por primera vez en mi vida que no podía hacer nada para ayudar a mi hijo. Y se me ocurrió prometerle a la Virgen que iría hasta Catamarca en bicicleta”, recordó Vildoza. “Al instante Carolina empezó a mover la pierna izquierda, el brazo izquierdo y empezó a lagrimear. Nos pidieron que nos retiráramos de la sala, lo hicimos, y faltando un día para que le hagan una traqueotomía, porque no lo podía tener más al respirador, ella se despertó y se arrancó el respirador. Y bueno, conclusión, al mes a Carolina le dieron el alta, sin ningún daño, está impecable. Para mí, el manto de la Madre, de la Virgen estuvo sobre ella. Y acá estamos disfrutando de Carolina al cien por cien”.

Vildoza dijo que Carolina está “como si no le hubiera pasado nada”, y que esta travesía está pensada para tres días, con la intención de llegar a la capital catamarqueña el domingo a las 17 horas.

También contó: “Mi papá nació en Piedra Blanca, al lado de la Casa Natal de Esquiú. La vi por televisión a la beatificación, muy emocionado, están las raíces mías”.

Los Tiburones

Son un grupo de ciclistas que recorren distintos caminos en Córdoba, y que se sumaron a esta iniciativa de Vildoza. “Salimos esta mañana tempranito de Córdoba, la idea es llegar a Quilino a las 17 horas, merendar, descansar, y mañana a las 7 salimos otra vez hasta Casa de Piedra”.

Pidieron prudencia a los automovilistas de la ruta, al tiempo que comentó que están bien equipados con luces y elementos de seguridad y el apoyo de dos vehículos. Agradeció especialmente a la empresa Tomaselli por el apoyo a esta travesía.