Piden la vuelta a la presencialidad en una escuela de la Capital

El padre de una alumna que asiste a la Escuela N° 296 “Presidente Ramón S. Castillo” pidió que las clases vuelvan a ser presenciales en el establecimiento.

El hombre –que prefirió resguardar su identidad– comentó a El Esquiú.com que en esta escuela están con clases no presenciales desde principios de abril. ¿El motivo? La remodelación de los baños del edificio educativo. El tutor de la estudiante planteó que las autoridades de la escuela busquen la manera de brindarles clases en las aulas a los alumnos.

“Nosotros desde los principios abril, la escuela secundaria y creo que toda la escuela en general, estamos con clases virtuales. ¿A qué se debe esto? A que están, supuestamente, remodelando los baños. La queja mía o la de algunos padres, (es que) después de dos años de pandemia que la hemos pasado feo con el tema de la escuela, con los chicos que no pudieron aprender mucho porque hay muchos chicos que se quedaron con el tema del aprendizaje, y ahora que supuestamente volvemos a la normalidad, por este motivo de los baños vamos a estar hasta después de las vacaciones (sin clases presenciales)”, explicó.

El hombre resaltó que durante “abril, mayo, junio, tres meses casi vamos a estar con el tema de tareas virtuales. La temática es que a los chicos les cuesta mucho. Se lo podría solucionar, arreglar para que (los alumnos) vayan una hora, hora y media a la escuela, buscar la manera. Hicieron lo más fácil: los chicos a la casa y tareas virtuales”.

También mencionó que realizó este reclamo “para que la escuela apure o alguien vaya y vea la situación, si es que se está trabajando en tiempo y en forma porque nunca nos dijeron. Hasta donde sabemos, tenemos hasta después de las vacaciones de julio. No es lo mismo una evaluación presencial que evaluarlos a través de WhatsApp. Los chicos no entienden, no aprenden”.