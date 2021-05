Se cumplió el primer aniversario del hospital monovalente “Carlos G. Malbrán”

El gobernador Raúl Jalil recorrió hoy el hospital monovalente “Carlos Malbrán” para saludar al equipo del nosocomio por el primer aniversario de trabajo, e inauguró el nuevo tomógrafo adquirido con fondos provinciales.

El mandatario estuvo acompañado por la diputada nacional, Lucía Corpacci, la ministra de Salud, Claudia Palladino, y el director del hospital Malbrán, Daniel Godoy.

“Quiero agradecer a todo el personal del hospital y a todo el personal de Catamarca, seguridad, municipales, entre otros tantos. El Malbrán fue una decisión que tomamos con Lucía, Claudia y Gustavo, cuando tomamos también la decisión del uso del barbijo. Dispusimos el CIIC que es un lugar que yo considero tendría que ser un modelo de inclusión para los chicos, porque tenía una contención producto de una mirada social distinta que tenía Lucía”, aseguró el gobernador Jalil

En el marco del acto conmemorativo, el gobernador Jalil confirmó que se ha adquirido la propiedad para el nuevo hospital Malbrán y explicó que el Gobierno nacional aportará los fondos para un hospital de 4000 metros cuadrados en la Circunvalación, con el objetivo agregado de que el CIIC recupere su plena funcionalidad de contención social.

“Tenemos una tasa de letalidad muy baja por el trabajo en equipo de Salud, porque conseguimos los insumos en tiempo e invertimos. Mucha gente habla desde el desconocimiento. Lo que más me duele es que se trata de gente que está debidamente informada y luego habla desde el desconocimiento, porque saben lo que se ha invertido acá, en el personal y en la infraestructura; gente que es parte del sector privado y que no entiende ni sabe el esfuerzo que están haciendo para dejar a sus familias para trabajar acá”, enfatizó el gobernador Jalil.

“Vamos a seguir invirtiendo en el sector de salud. Hemos sumado más de 800 personas al sector de salud en todo este tiempo y todo esto es posible por las finanzas ordenadas que tuvo la provincia en los años de gestión de Lucía. Además con fondos nacionales vamos a hacer 4 hospitales en los próximos tiempos: el nuevo Malbrán, un hospital al lado del hospital San Juan, un hospital en La Ciénaga, y un hospital en el Paso de San Francisco. Sabemos que lo más importante es la salud”, subrayó el mandatario.

Con respecto a la situación sanitaria, el gobernador Jalil aseguró: “vamos a seguir tomando todas las medidas y decisiones que sean necesarias de acuerdo con nuestro sistema salud para mantener y mejorar el nivel epidemiológico”.

Por su parte, la diputada nacional Lucía Corpacci expresó que “en crisis como esta se aprende todos los días y los caminos no son fáciles; quiero agradecer a la ministra, por su tarea invalorable, es un orgullo tener una ministra como ella, y al gobernador por haber tomado muy buenas decisiones, por haber tomado la decisión de que este lugar sea un hospital, por disponer de los fondos para hacer las compras necesarias, por haber tomado las medidas que tomó en esta semana”.

“Quiero transmitirles el agradecimiento de toda la comunidad de Catamarca, hemos visto posteos de gente agradeciendo la tarea de cada uno de ustedes, reconociendo la humanidad de cada uno de ustedes, diciendo con qué atención los trataron. Eso ni tiene precio. Más allá de que alguien puede criticar, es reconocida por todos la tarea de cada uno de ustedes. No hay salario ni aplausos que alcance para reconocer su trabajo. El único modo de agradecerles es cuidándolos para que puedan volver a su casa y no tengan que estar 15 días separados de sus familias”, enfatizó la diputada nacional.