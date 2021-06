Se efectuó el primer pago de la compensación económica de emergencia

Abarca a los trabajadores de rubros inscriptos a través de la web Catamarca Gobierno.

El Gobierno de la Provincia hizo efectivo el primer pago de la compensación económica de emergencia a los trabajadores de los distintos sectores afectados por la pandemia.

Desde el Ministerio de Planificación y Modernización se detalló que se realizó el pago a 783 trabajadores de taxis y remises, a 18 academias de baile, 2 guarderías, 10 agencias de viajes (servicios), 35 instituciones de prácticas deportivas, 31 músicos locales, 126 artesanos y 49 asociaciones culturales.

En total, la Provincia destinó más de 17 millones para realizar estos pagos que se suman a las ayudas que se vienen otorgando a los sectores de bares y restaurantes (compensación económica y para costos fijos), hoteleros (compensación económica y para costos fijos), trabajadores de eventos sociales, entre otros. Cabe recordar que el total de estas ayudas económicas supera los 44 millones de pesos.

Además, se debe mencionar que hay más de 400 beneficiarios que recibieron la compensación tarifaria en las facturas del servicio de energía sumando 4.500.000 adicionales.

Todos estos aportes se enmarcan en el Plan de Ayuda Social y Compensación Económica de Emergencia que dispuso el gobernador Raúl Jalil para que los distintos sectores puedan paliar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.

Por otra parte, la ministra Susana Peralta explicó que el pago se dividió en dos lotes, “ya salió el primero con los más de 800 beneficiarios que presentaron el formulario completo, y los que tenían alguna documentación pendiente están siendo completados por nosotros e Irán en un segundo lote de 500 personas que se abonarán este viernes 18”.

La ministra aclaró que las personas que cargaron un CBU y son titulares del mismo recibirán el dinero en las cuentas declaradas. Mientras que a aquellos que no cargaron nada o no eran titulares de la cuenta informada se les abrió nuevas cuentas bancarias en el Banco Nación.

“A su vez, agregó que, aquellas personas a las que ya se realizó la transferencia recibieron un whatsapp confirmando que el beneficio les fue aprobado. El resto aún se está depurando y el viernes de esta semana recibirán un whatsapp todos los que faltan informando sobre el estado aprobado o rechazado de su beneficio”.

Y agregó que “se hicieron las gestiones con las autoridades del Banco para que la gente pueda operar y utilizar el dinero descargando la aplicación para celulares BNA+, y en caso de que no puedan hacerlo pueden cobrar por ventanilla en el banco”, cerró.