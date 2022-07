Senadores analizan un proyecto de industriales del NOA y NEA

Durante la mañana de hoy se llevó a cabo el encuentro entre los Presidentes de la UNINOA (Unión Industrial del NOA y NEA) y el senador Nacional Pablo Yedlian con el objetivo de entablar una mesa de diálogo por el borrador del Anteproyecto de la Ley de Promoción Industrial para el Norte Grande.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado de la Nación en donde los Industriales; Jorge Rocchia Ferro como el Presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Paula Bibini, Presidenta de la Unión Industrial de Salta, Andres Irigoyen, de la Unión Industrial de Chaco, Julio Gálvez de Corrientes, Carlos Muia de la Unión Industrial de Catamarca, Federico Gatti Presidente de la Unión Industrial de Jujuy; expusieron el borrador ante los Senadores Nacionales Pablo Yedlin y José Mayans, y por el Vicejefe de Gabinete Jorge Neme. A su vez, participaron de la reunión Ariel Schale, Secretario de Industria e Economía del Conocimiento de la Nación; Victor zimmermann, Senador de la Nación, Flavio Fama, Senador por la Provincia de Catamarca; Eduardo Vischi, Senador por Corrientes; Lucia Corpacci Senadora por Catamarca; Sandra Mendoza Senadora de Tucuman; y Ricardo Guerra Senador por la Rioja y Presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, quien expresó, “Celebro esta reunión, que podamos estar sector público con sector privado hablando del desarrollo del país. Soy un convencido que se tienen que armar alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, nos necesitamos. El estado debe generar políticas públicas, tiene que tener una visión de estado promotor, y para eso se necesita de un empresariado, que es quien genera riquezas pero se le debe dar condiciones” y concluyo “La visión de un estado promotor que genera políticas públicas para que se radiquen inversiones en nuestras provincias, es un camino que ayuda a revertir los círculos viciosos y convertirlos en virtuosos. Hay que incentivar la radicación del capital en nuestras regiones a través de incentivos y debemos lograr industrializar nuestro país, eso lograra empleo, educación, mejora de consumo, etc. a nuestra nación y al resto del mundo.

La reunión comenzó con Palabras del senador Yedlin, quien convocó a la reunión luego de su visita al Ingenio sucroalcoholero La Florida en Tucumán en donde recibió del industrial Rocchia Ferro el borrador del anteproyecto de ley de promoción industrial para el Norte Grande. “Tenemos una Región del Norte que cuenta con una gran inequidad. Tenemos que definir si este federalismo que tenemos desde hace 200 años, no ha sido lo que generó un empobrecimiento de una región como es la del norte argentino. La Argentina se debe a un país mucho más federal. No hay que hablar de igualdad sino de equidad.” analizó el Senador. “Si seguimos con el mismo camino, es muy complicado lograr la equidad en Argentina” finalizó luego de brindar algunos datos vinculados a la desigualdad que vive el país y a la necesidad de políticas sociales para estimular el desarrollo del Norte Grande.

Luego dio la palabra a Jorge Rocchia Ferro, Presidente de la Unión Industrial de Tucumán, quien brevemente expresó la importancia de contar con el apoyo de los representantes de la Cámara Alta para que las Provincias del Norte Argentino logren mayor igualdad ante el resto de las provincias. “Necesitamos del apoyo de todos los senadores para seguir dando trabajo a cada una de nuestras provincias y avanzando como país en conjunto”.

Julio Gálvez Presidente de la Unión Industrial de Corrientes, brindó información sobre la desigualdad que existe en el NOA y NEA argentino. Mostró la poca participación del NOA y el NEA en el PBI a nivel global, cuadros que ilustran la falta de inversiones en el Norte Grande también, los altos niveles de empleo público en detrimento de los empleos privados y justificó las potencialidades del territorio para empresarios si se llevan adelante políticas de incentivos.

El vicejefe de gabinete, Jorge Neme, y el jefe del Interbloque Frente de Todos, José Mayans, agradecieron a Senadores e industriales por la mesa de diálogo y expresaron que “el Norte Grande representa el 25% de la población argentina, más de 12 millones de personas. Necesitamos generar desarrollo con justicia social, necesitamos más rutas, redes eléctricas, control de recursos hídricos, etc. Cuando se genera infraestructura se generan las condiciones para que surja el consumo y las posibilidades de actividades económicas. El acuerdo que necesitamos es que las políticas públicas tiendan a promover a los sectores productivos, porque la clave siempre es dar trabajo”.

El encuentro finalizó con una agenda de trabajo y un nuevo encuentro para continuar promoviendo una mesa de diálogo continúa sobre el anteproyecto y los puntos claves que este conlleva para su próxima aprobación.