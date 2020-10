Vuelven las clases en la Provincia: qué municipios retornarían a la presencialidad

El gobernador, Raúl Jalil, habló sobre un posible retorno a las clases presenciales en Catamarca y adelantó que la idea es que los estudiantes puedan volver a las escuelas en aquellos municipios donde no hay casos de COVID-19.

El mandatario, en una entrevista con Radio Valle Viejo, mencionó que la vuelta a clases presenciales sería con la modalidad de burbuja. ¿Qué significa esto? Que solo podrán asistir alumnos, docentes y no docentes de la comunidad, sin que puedan ingresar personas que no pertenezcan a la misma.

Sin embargo, Jalil destacó que de este tema se hablará el próximo jueves, cuando se reúna con los gremios docentes.

De esta manera, y teniendo en cuenta la situación epidemiológica local, el mandatario mencionó que durante el encuentro se planteará que el regreso a las aulas se aplique el “sistema de burbuja comunitaria”.

A modo de ejemplo, Jalil dijo: “Si Pomán no tienen ningún caso regresarían solo con los profesores y alumnos de aquella localidad”, ”, y aclaró que esto será “gradual” y de acuerdo a la situación sanitaria de cada jurisdicción.