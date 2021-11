En el marco ee la cátedra problemas educativos del mundo contemporáneo, a cargo de la prof. Ortiz Jerez Paula ubicada en el 4to año del profesorado de educación física del instituto de educación de física ISEF.

Los estudiantes de ambos turnos mañana y tarde, realizaron proyectos de intervención socio educativos solidarios, entendiendo que actualmente la docencia se encuentra en un escenario que requiere de docentes activos, colaboradores y solidarios es necesarios formar a los futuros docentes en vinculación con la comunidad y con las acciones solidarios. Es por ello que desde la institución se fomentan este tipo de acciones, no solo para generar en nuestros estudiantes un espíritu colaborativo, reflexivo y solidario, sino también para generar la empatia que de suyo un docente debe poseer con las personas más vulnerables.

Los estudiantes por medio de gestiones propias han realizado, sus trabajos en tres puntos estratégicos de la capital, el primero del ellos fue llevado a cabo el día sabado 16 de octubre en el barrio de valle chico, realizando una jornada deportiva y una bicicleteada con los niños de la zona, los estudiantes realizaron donaciones de ropa, calzados y alimentos para las familias más necesitadas y los niños disfrutaron de una merienda solidaria.

El 2do proyecto fue llevado el día sábado 23 de octubre en el barrio villa eumelia en colaboración con el comedor divino niño Jesús, aquí se llevo a cabo una mañana recreativa de juegos y deportes disfrutando luego de un desayuno saludable. También con la donación de alimentos, ropa, calzado y la confirmación y donación de un botiquín de primeros auxilios que quedo a disposición del merendero.

El 3er proyecto se llevó a cabo el día sabado 30 de octubre en el norte de la ciudad, en la copa de leche ubicada en barrio altos de Choya, donde el deporte y los juegos recreativos también estuviero presentes y luego disfrutaron de una merienda en grupo. Y a su vez se realizaron donaciones de ropa, calzadobynmercaderia para ser repartida entre las familias que más lo precisaban.

En todas las actividades el denominador común fue el eje el deporte, entendiéndo a este como herramienta para la inclusión social y para fomentar hábitos sanos y saludables, entre las infacias juventudes. Ya que estudiando una carrera vinculada al deporte es fundamental la práctica y difusión del mismo.



“Como docente me parece muy importante rescatar, que nuestros estudiantes son los grandes hacedores de su futuro, y cuando se les deja gestionar y participar libremente pueden ser organizadores de grandes cosas. Me reconforta saber que estos estudiantes serán nuestros docentes del mañana, gente comprometida, humana y solidaria. Me interesa mostrarles esta visión y esta versión de la docencia a mis estudiantes, la de un hacer colectivo, y solidario en donde todos podemos aportar mucho o poco , pero podemos hacer grandes pequeños cambios.

Es un orgullo para mi tener esta clase de estudiantes y pertenecer a una institución de tanto prestigio como Isef.” Dijo la docente.

Nos estamos despidiendo de dos años de pandemia en donde la educación, la docencia y los estudiantes fuimos muy criticados y nuestros haceres fueron puestos en tela de juicio. Pero estas acciones de los estudiantes demuestran, que tiene ganas de estudiar, aprender formarse y hacer de esta una sociedad mejor.

Por nuestra parte estamos despidiendo un año académico con mucha gratitud. Terminamos una jornadas agitadas, de mucho trabajo y sacrificio para todos, pero con el corazón lleno de alegría por colaborar y ayudar a los niños y sus familias