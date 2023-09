SE PROGRAMÓ LA 3RA FECHA DE LA COPA «MUNICIPIO DE PACLIN 2023»

La Liga Departamental de Fútbol de Paclin de Fútbol, programó la 3ra Fecha del campeonato del Torneo de Primera División, Segunda Division y Veteranos, que tiene en juego la Copa «Municipio de Paclin 2023», para este domingo 1 de Octubre.

Este certamen, que alberga a más de 1000 jugadores, tiene en juego 1.500.000 de pesos en juego, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paclin en la gestión de Eduardo, Menecier, Gobierno de Catamarca y la Secretaría de Deportes de Catamarca.

Programación

Cancha de Deportivo La Merced

Primer Partido:

Monte Potrero vs San Antonio (2da Div)

Monte Potrero vs San Antonio (Veteranos)

Milan FC vs La Higuera

Cancha de Palo Labrado

Primer Partido:

Amadores vs Las Lajas (Veteranos)

La Falda vs Estrella del Sur (2da Div).