Como pagar tú factura de agua sin moverte de tu casa

Por la cuarentena obligatoria las oficinas comerciales de aguas de Catamarca continuaran cerradas hasta el día 31 de Marzo. Por esto Aguas de Catamarca pone a disposición vías de comunicación y forma de pago alternativas.

Además continuáremos con la atención de guardias por reclamos para garantizar la continuidad del servicio.

· El servicio de atención telefónica para trámites, reclamos y consultas: (383)-4430-003 o 0800-888-8255

Las alternativas para poder realizar los pagos y otros trámites de facturación son las siguientes:

· Red Link (Home Banking)

· Red Banelco (Home Banking)

Se realizan a través de cajeros automáticos o bien online y la adhesión al servicio es por cajero automático la primera vez, a través del código de pago electrónico situado en el margen superior derecha de la factura; luego opcional a través de Pagos mis Cuentas y Home Banking desde la Web respectivamente. Las facturas están publicadas en la Red hasta su segundo vencimiento inclusive.

· Desde el sitio WEB (www.adcsapem.com.ar)

· Aplicación para Play Store “Aguas de Catamarca Sapem en dispositivos Android.

Tan solo emitiendo un Comprobante de Pago desde la página Web (->creando un usuario en la OFICINA VIRTUAL), se podrán pagar las facturas (vencidas o no) y las cuotas de Planes de Pago, en cualquier sucursal de Pago Fácil o RapiPago.

Para esto deberá registrarse previamente, en el sitio a través de un usuario (que podrá estar compuesto de letras y/o números) y su respectiva contraseña. El cual será validado la primera vez por medio de un correo electrónico proporcionado por el usuario.

Respecto de las Cuotas de Plan de Pago, es importante aclarar que solo se podrán abonar aquellas cuotas IMP (Impagas), de manera correlativa y que aún no estén vencidas por medio del comprobante antes mencionado.

Desde aquí se podrán agregar el y/o los números de Código de Pago Electrónico que requiera (en caso de que se deba administrar más de un inmueble, ya que es importante mencionar que es uno por inmueble), con tan solo tener una factura del domicilio en mano.

Una vez que cree el usuario en la OFICINA VIRTUAL tendrá la posibilidad de adherirse a la “Factura Electrónica” (de seleccionar esta opción, es importante aclarar que el usuario ya no recibirá la factura en papel). Una vez dado de Alta este Servicio, el usuario recibirá una notificación por cada facturación, informándole la disponibilidad de la factura correspondiente al bimestre en curso.