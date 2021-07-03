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Corte de luz para la zona centro y sur de la ciudad: uno por uno los barrios afectados

03/07/2021
Corte de luz para la zona centro y sur de la ciudad: uno por uno los barrios afectados

La empresa Energía de Catamarca SAPEM, emitió tres avisos sobre restricciones del servicio de energía para este domingo que afectará a varios barrios de la Capital y localidades de Belén, conforme al siguiente detalle:

AVISO 1

FECHA: DOMINGO 04 DE JULIO DE 2021

HORARIO: 08:30 A 08:45 HS

SOLICITADO POR: EMPRESA S&G

DISTRIBUIDOR/S: EJIDOS 13,2 kV

ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA

MOTIVO: REESTRUCTURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SETA UBICADA EN AV. BELGRANO Y TUCUMAN.

ZONA EN MT: LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2kV DESDE ET CATAMARCA (B° 9 DE JULIO) HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR DE AV. BELGRANO Y AV. VIRGEN DEL VALLE.

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DEL VALLE: POZO 14 (HOGAR ESCUELA)

INSTITUTO MÉDICO DE LA COMUNIDAD – CLÍNICA JUNÍN

HOGAR ESCUELA – HOGAR DE ANCIANOS – – ESTACIÓN DE SERVICIO (TUCUMÁN Y AV. BELGRANO) – CLUB SALTA CENTRAL – LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL – COLEGIO QUINTANA – BANCO SANTIAGO DEL ESTERO – UNCA – COMISARÍA CUARTA – SUPERMERCADO BERACA (AVDA. VIRGEN DEL VALLE Y BELGRANO) – FARMACIAS UBICADAS EN AV. BELGRANO.

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA – B° FARIÑANGO – AV. BELGRANO (DESDE AV. ITALIA HASTA AV. VIRGEN DEL VALLE) – CALLE RIVADAVIA (DESDE AV. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) – AV. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS), Y ALEDAÑOS.

AVISO 2

FECHA: DOMINGO 04 DE JULIO DE 2021

HORARIO: 08:00 A 09:00 HS

SOLICITADO POR: EMPRESA IP&A

DISTRIBUIDOR/S: PARQUE INDUSTRIAL NORTE 33kV

ALIMENTACIÓN: E.T. PANTANILLO

MOTIVO: REPOTENCIACIÓN DE SETA PI-029.

ZONA EN MT 33kV: LMT 33kV DESDE RECONECTADOR SALIDA P.I. NORTE DE PLAYA MANIOBRAS EC SAPEM HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA CURVA DEL SUSSEX Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS CALLE 6 Y 2.

USUARIOS:

GENERACIÓN F.C. SECCO

FABRICAS UBICADAS EN ÁREA INDUSTRIAL EL PANTANILLO:

AV. PRINCIPAL (COTECA, BOCAT, TOYOTA, IPC, COMPLEJO MEDITERRÁNEO, ETC.)

CALLE 5 (TEVINOR, INSTALACIONES CATAMARCA, VIALNORT, ETC.)

CALLE 4 DESDE CALLE 2 HACIA EL NORTE (DULCES CALCHAQUIES, ARTEX, EDIFICAT, ADUANA, ETC.)

RIPIERA MINERA PETREA

ESTACIÓN DE SERVICIO R.N.N°:38 Y AV. DEL BICENTENARIO

AVISO 3

FECHA: DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021

HORARIO: 09:00 a 10:00 HS.

SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.

DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR CENTRO BELEN 13,2kV

ALIMENTACIÓN: E.T. BELEN

MOTIVO: CAMBIO DE RELACION DE T.I. Y AJUSTE DE PROTECCIONES EN E.T. BELEN.

ZONA EN MT: LMT 13,2kV DESDE ET BELÉN HASTA B°CENTRO.

USUARIOS AFECTADOS:

USUARIOS RESIDENCIALES, USUARIOS SINGULARES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE BELÉN

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