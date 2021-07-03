Corte de luz para la zona centro y sur de la ciudad: uno por uno los barrios afectados
La empresa Energía de Catamarca SAPEM, emitió tres avisos sobre restricciones del servicio de energía para este domingo que afectará a varios barrios de la Capital y localidades de Belén, conforme al siguiente detalle:
AVISO 1
FECHA: DOMINGO 04 DE JULIO DE 2021
HORARIO: 08:30 A 08:45 HS
SOLICITADO POR: EMPRESA S&G
DISTRIBUIDOR/S: EJIDOS 13,2 kV
ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA
MOTIVO: REESTRUCTURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SETA UBICADA EN AV. BELGRANO Y TUCUMAN.
ZONA EN MT: LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2kV DESDE ET CATAMARCA (B° 9 DE JULIO) HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR DE AV. BELGRANO Y AV. VIRGEN DEL VALLE.
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DEL VALLE: POZO 14 (HOGAR ESCUELA)
INSTITUTO MÉDICO DE LA COMUNIDAD – CLÍNICA JUNÍN
HOGAR ESCUELA – HOGAR DE ANCIANOS – – ESTACIÓN DE SERVICIO (TUCUMÁN Y AV. BELGRANO) – CLUB SALTA CENTRAL – LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL – COLEGIO QUINTANA – BANCO SANTIAGO DEL ESTERO – UNCA – COMISARÍA CUARTA – SUPERMERCADO BERACA (AVDA. VIRGEN DEL VALLE Y BELGRANO) – FARMACIAS UBICADAS EN AV. BELGRANO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA – B° FARIÑANGO – AV. BELGRANO (DESDE AV. ITALIA HASTA AV. VIRGEN DEL VALLE) – CALLE RIVADAVIA (DESDE AV. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) – AV. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS), Y ALEDAÑOS.
AVISO 2
FECHA: DOMINGO 04 DE JULIO DE 2021
HORARIO: 08:00 A 09:00 HS
SOLICITADO POR: EMPRESA IP&A
DISTRIBUIDOR/S: PARQUE INDUSTRIAL NORTE 33kV
ALIMENTACIÓN: E.T. PANTANILLO
MOTIVO: REPOTENCIACIÓN DE SETA PI-029.
ZONA EN MT 33kV: LMT 33kV DESDE RECONECTADOR SALIDA P.I. NORTE DE PLAYA MANIOBRAS EC SAPEM HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA CURVA DEL SUSSEX Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS CALLE 6 Y 2.
USUARIOS:
GENERACIÓN F.C. SECCO
FABRICAS UBICADAS EN ÁREA INDUSTRIAL EL PANTANILLO:
AV. PRINCIPAL (COTECA, BOCAT, TOYOTA, IPC, COMPLEJO MEDITERRÁNEO, ETC.)
CALLE 5 (TEVINOR, INSTALACIONES CATAMARCA, VIALNORT, ETC.)
CALLE 4 DESDE CALLE 2 HACIA EL NORTE (DULCES CALCHAQUIES, ARTEX, EDIFICAT, ADUANA, ETC.)
RIPIERA MINERA PETREA
ESTACIÓN DE SERVICIO R.N.N°:38 Y AV. DEL BICENTENARIO
AVISO 3
FECHA: DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021
HORARIO: 09:00 a 10:00 HS.
SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR CENTRO BELEN 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. BELEN
MOTIVO: CAMBIO DE RELACION DE T.I. Y AJUSTE DE PROTECCIONES EN E.T. BELEN.
ZONA EN MT: LMT 13,2kV DESDE ET BELÉN HASTA B°CENTRO.
USUARIOS AFECTADOS:
USUARIOS RESIDENCIALES, USUARIOS SINGULARES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE BELÉN