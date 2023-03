“Eco en Casa”: el programa que busca convertir a Las Pirquitas en la primera localidad ecológica

El intendente Guillermo Ferreyra lanzó el miércoles el programa Eco en Casa que impulsa la separación en origen y la recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos en el departamento y que apuesta a convertir a Las Pirquitas en la primer localidad ecológica del NOA.

Eco en Casa tendrá su primera experiencia en la villa veraniega de Las Pirquitas, donde se realizó el lanzamiento del programa que incluyó la entrega de dos cestos de residuos por domicilio en cada una de las 270 viviendas de la localidad. Allí los vecinos podrán realizar la separación diferenciada en origen de aquellos residuos que se pueden recuperar. También se realizará la separación de la yerba que será destinada a emprendedores verdes y al desarrollo de talleres de reciclaje.

Además, incluirá la recolección diferenciada a través de los Eco Fray, vehículos de mediano porte que se encargarán de realizar la recolección de los residuos los días miércoles.

Este nuevo sistema se complementará con la recolección habitual que tendrá continuidad dos días a la semana.

El programa pretende cumplir el objetivo de generar la cultura de la separación en origen, es decir desde el hogar y es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU para las ciudades que practican la sustentabilidad.

La ingeniera Eliana Espeche, Directora de Ambiente y encargada de la Planta GIRSU explicó que el programa pretende “mejorar nuestro ambiente y educar a los niños y niñas en las escuelas para que sean quienes transformen las costumbres de la comunidad”.

Señaló además que “es muy importante que la población tome conciencia de que no todo lo que llega al cesto es basura y que muchas cosas se pueden reciclar disminuyendo considerablemente el volumen y aportando a la economía circular”.

Por su parte, el intendente Guillermo Ferreyra expresó su enorme satisfacción por llegar a cumplir otro de los ODS que buscan promover la cultura verde en el departamento.

“Hoy venimos a dar un nuevo paso a una nueva forma de vivir. A generar un cambio positivo, un cambio de costumbres, que buscan cuidar la casa común, nuestro mundo”, dijo ante los vecinos presentes.

Recordó que la ONU estableció 17 objetivos que deben cumplir todos los organismos gubernamentales del mundo y que la meta del proyecto político de gobierno municipal es avanzar en todos los cambios posibles que impulsen el cuidado del medio ambiente.

Explicó que uno de los ODS es aplicar la separación de los residuos de la basura en origen, lo que afianza y multiplica el circuito de la recuperación.

Sobre el proyecto que incluyó la entrega de los cestos para realizar la separación, explicó que se tomó la decisión de brindar a cada hogar los elementos (2 cestos por casa, 1 para lo húmedo y otro para los residuos secos ) necesarios para la separación en origen teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a esta inversión.

“Esto no es un beneficio para la Municipalidad ni para el intendente, es un beneficio para todos, porque el mundo es la casa común de todos”, sostuvo.

El lanzamiento fue acompañado por la Brigada Ambiental con que cuenta el municipio que será la encargada de la distribución de los cestos y de educar a la población en la separación responsable.

En este contexto agradeció a cada uno de quienes forman parte de este equipo de trabajo por la enorme responsabilidad asumida en este cambio cultural.

Recordó además que el departamento cuenta desde noviembre con la planta de gestión de los residuos urbanos lo que representó un cambio trascendental para la comunidad.

“Queremos mostrarle a toda Catamarca, a todo el país que en Fray Mamerto Esquiú vamos a tener la primera localidad ecológica, que clasifica sus residuos en origen. Estamos convencidos de que vamos a tener éxito gracias al trabajo de todos ustedes”, sostuvo.

Vale la pena recordar que la villa veraniega ya cuenta con el primer edificio público sustentable, el Paseo Las Moras, que cuenta con un sistema especial para el tratamiento de aguas grises a partir del agua reciclada y que cuenta con un moderno equipamiento de iluminación y otras dependencias con energía solar.