El Padre Pepe destacó la «apertura» de Massa ante las necesidades de los barrios populares

El sacerdote José María «Pepe» Di Paola, coordinador de Los Hogares de Cristo e integrante del Equipo de Curas de villas y barrios populares porteños y bonaerenses, celebró hoy el encuentro que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, mantuvo con sacerdotes de los barrios populares y la «apertura» del dirigente ante las «necesidades» de ese sector.

«Hubo una apertura de parte de Massa a las inquietudes que le planteamos. Nosotros hablamos de la agenda de los barrios populares, los temas que atañen a la gente de los barrios y sus necesidades porque las vivimos en el cotidiano», dijo Di Paola a Télam Radio sobre la reunión que tuvo …

Fue muy movilizante el apoyo de todos los gobernadores y vicegobernadores porque de alguna manera también hace sentir que la etapa que me toca liderar y que el tiempo que me toca encarar no lo haces solo, lo haces acompañado de gente con experiencia, con capacidad de gestión.

Yo cuando veo que ellos plantean el arancelamiento de la universidad, yo soy hijo de un inmigrante, lo conté acá ya alguna vez, para el hijo de un laburante que tiene la oportunidad de llegar a la universidad pública y de superar, ¿no?, lo que por ahí pudo hacer su papá, pero sobre todo para ese papá, que le digan, mira, a partir del año que viene la universidad de tu hijo, si gobiernan ellos va a costar tres palos por año, es cambiarle la ecuación familiar, económica.

Para un jubilado, que le digan te van a cortar el programa de medicamentos, es, ni más ni menos que le digan, vas a perder el 20% de tu jubilación porque en la canasta del jubilado, el 20%, medido, hay un índice que mide canasta del jubilado, el medicamento representa el 20%.

Tenemos además la algodonera tecnológicamente más avanzada del mundo hoy, en Catamarca, del mundo. Entonces, lo que digo es que el norte argentino tiene una oportunidad enorme de seguir incorporando al mundo de trabajo, de reabrazar a los que en algún momento se fueron de sus provincias porque no tenían trabajo, porque no tenían vivienda. Ahora, ¿qué necesitan? Necesitan que el Estado Nacional invierta en infraestructura.

Estamos con una planificación de poner en marcha lo que se llama el Corredor Ferroviario Bioceánico, que nos permite que el tren vaya del Atlántico al Pacífico con el norte argentino como centro económico del Mercosur, que es algo que entiendo que aquellos que dicen que el Estado no debe invertir, el norte es inviable, tenemos un país de mierda, no lo sienten. Ahora, yo imagino, digamos, lo que es la ferrovial en Tucumán, lo que puede representar para exportaciones argentinas y lo que puede representar en términos de trabajo para los salteños y para Formosa con el C24, que es un ramal más, que estuvo cerrado. Y la verdad es que lo que no entiendo es cómo plantean la idea de que tenemos un país de mierda o el norte es inviable.