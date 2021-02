El plan para construir 1.350 viviendas en la provincia se empezaría a ejecutar en 60 días

Una de las actividades realizadas por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil en la provincia de Buenos Aires, fue la de reunirse con el ministro de Vivienda y Hábitat de la Nación, Jorge Farraresi, con quien firmó la adhesión al programa federal Casa Propia y al Fondo Nacional Solidario de Vivienda, por el cual entre 2021 y 2023 se construirán más de 1.300 viviendas en la provincia.

Uno de los que estuvo participando de esta reunión fue el ministro de Urbanización y Vivienda, Fidel Sáenz. Fue justamente el mencionado ministro quien dio declaraciones respecto a esta adhesión, señalando que “no son solo 1.300 viviendas con servicios y con todo lo que implica la construcción de 1.300 hogares en toda la provincia con toda la infraestructura y, a su vez, un monto aproximado de 800 millones de pesos para la producción de lotes con tierra”.

“Por fin vamos a tener una presencia concreta en la provincia en lo que respecta a la política de vivienda y la construcción y financiamiento efectivo de las 1.300 viviendas con su infraestructura”, destacó.

En cuanto a la operatoria que se llevará a cabo con estas casas, Sáenz dijo que las mismas salen a través de un fidecomiso nacional, el cual financia la construcción de la vivienda y el cobro de la respectiva cuota, por lo que “va a necesitar un contraprestación de quien resulta beneficiario”, lo cual se traduce, según explicó, en el pago de una cuota.

Conocido es que a nivel provincial se pide por parte de la población la construcción de viviendas, por lo que el ministro destacó que en toda la provincia se harán viviendas e inclusive dijo que por medio del Observatorio de Demanda Habitacional ya se tiene un número de la cantidad de viviendas que se demanda en cada departamento.

En este punto, Sáenz remarcó que “vamos a trabajar con los intendentes, porque necesitamos poner nosotros los lotes y esos lotes deben estar 100 por ciento saneados, o sea que tienen que tener título o tener el título en trámite, no podemos hacer viviendas en terrenos que no estén saneados y que no tengan la posibilidad de sanearse”.

“El Gobernador tiene la decisión política de que se construyan esas 1.350 viviendas, así que vamos a trabajar con las cámaras legislativas en caso de que haya que producir alguna expropiación para sanear más rápido los títulos”, destacó, para luego expresar que si se logró completar la construcción de estas viviendas hasta mitad de año, se comienza a gestionar otra cantidad “para comenzar a ejecutarlas sobre fin de año y terminarlas en 2022 si Dios quiere con presupuesto compartido”.

Si bien el proceso para la construcción de viviendas debe pasar por varios pasos todavía, como ser la licitación, Sáenz adelantó que “nosotros estamos pensando que en 60 días vamos a poner en marcha el programa y la construcción de viviendas efectiva” y que se empezará por “los lugares en los cuales podamos tener lotes de terrenos con servicios y en condiciones de escrituración o ya escriturados a nombre, ya sea, del IPV”.

Asimismo, agregó que se logró gestionar la concreción, con su respectivo presupuesto, de la urbanización del barrio “Papa Francisco” y que a esto se le sumará iguales acciones en el interior provincial.

Con recursos provinciales

En otro orden de cosas, Fidel Sáenz mencionó en Estación la Brújula, que en el caso de las viviendas sociales en las cuales no se paga una cuota, “se va a trabajar para las familias de escasos recursos y con los recursos provinciales”.