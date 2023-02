Horacio Rodríguez Larreta: “Quiero terminar con la división entre los argentinos. La grieta es un invento de la política para generar odio y así conseguir más votos. ”

“Quiero confirmarles que voy a ser candidato a presidente de la Argentina”, arrancó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su primera conferencia de prensa como candidato de Juntos por el Cambio.

“Los argentinos tenemos muchísimos problemas, profundas dificultades y vivimos situaciones de angustia que nadie está resolviendo. Tenemos que terminar con las divisiones, ponernos a trabajar todos juntos, dejar que la gente emprenda, produzca, que invierta en la Argentina”, expresó Rodríguez Larreta en Tres de Febrero, tras una reunión con vecinos de ese municipio bonaerense.

“Recorro el país hace meses, haciendo reuniones como esta para escuchar a la gente y aprender. Veo que la energía está, hay ganas, hay fuerza. Es cierto que siempre encontramos de dónde sacar la esperanza para seguir apostando a esta tierra maravillosa”, agregó.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por Diego Santilli, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Sobre su candidatura el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires argumentó: “No creo en las soluciones mágicas y ni en los iluminados ni en el carisma. Eso ya lo probamos y no funcionó. Quiero escucharlos y trabajar juntos para resolver nuestros problemas”.

Los ejes de su propuesta

“Trabajo, equipo y fuerza es lo que los argentinos necesitamos para salir adelante”, resumió Rodríguez Larreta sobre los ejes de su propuesta de gobierno:

Trabajo y experiencia. “Tengo energía infinita, y quiero ponerle al país laburo, laburo y laburo”.

Un equipo comprometido. “Nadie puede transformar solo. En estos años aprendí a armar equipos y conducirlos. Lo hice en la Ciudad durante años y quiero hacerlo en todo el país”.

Fuerza para enfrentar momentos más duros. “El cambio va a tocar intereses, privilegios de mucha gente que se va a resistir. Nos vamos a tener que bancar palos en la rueda. En la Ciudad ya vivimos esto con el kirchnerismo enfrente. Y me la banco”.

Además, Rodríguez Larreta explicó que trabajará en dos objetivos centrales en pos de mantener una Argentina unida. Primero: “quiero terminar con la división entre los argentinos. La grieta es un invento de la política para generar odio y así conseguir más votos. Sirvió para ganar elecciones, pero no se puede gobernar, no para transformar un país. Ya lo intentamos y fracasamos. No se puede gobernar bien ni mucho menos transformar en un clima de confrontación permanente”.

En ese sentido, apuntó contra “la chicana, el griterío y el insulto”. “Si seguimos así no vamos ni para atrás ni para adelante. O terminamos con la pelea o la Argentina seguirá dando vueltas en la frustración y el fracaso. Y agregó que no buscará “tener razón” sino “ayudar acercando soluciones, que se generan hablando con gente que piensa diferente, buscando caminos en común. Así se trabaja”.

El segundo objetivo por el cual trabajará es “transformar a la Argentina para que la vida de cada uno de ustedes cambie. Para que la Argentina progrese, vuelva el bienestar, para que la alegría aparezca y crecer de manera sostenida por muchos años”.

Y para cumplir con eso, adelantó su plan, al que dividió en tres grandes ejes, Desarrollo con estabilidad, Educación y Seguridad.

Desarrollo con estabilidad

“Vamos a llevar adelante la transformación. Vamos a duplicar las exportaciones en seis años, dándole todo el impulso a los seis motores de crecimiento de la Argentina, los sectores con más potencial de generar trabajo y exportar: la energía, el litio la minería, la agroindustria, las manufacturas, el turismo, y la economía del conocimiento. “Para eso necesitamos reducir el peso muerto de un Estado, reducir la carga, el peso que tiene el Estado sobre los que trabajan y producen”, explicó.

“Pero para que esto se sostenga en el tiempo, tiene que ir acompañado de la educación. Si cambiamos la forma de educar a nuestros hijos, que puedan elegir su camino, con igualdad de oportunidades”, sostuvo.

Educación

Invitó a trabajar junto a las provincias en objetivos bien concretos como consolidar los conocimientos básicos a través de un plan nacional de aprendizaje. De saberes mínimos. Hoy hay chicos de tercer grado que no saben leer, escribir, ni hacer operaciones matemáticas simples. Luego, la alfabetización del Siglo XXI, que es la tecnología. “Hoy ninguna escuela puede no tener internet y ningún chico puede terminar la escuela sin dominar con naturalidad la tecnología”, dijo.

También enfocar la educación hacia el mundo del trabajo, con escuelas técnicas y prácticas educativas en ámbitos laborales. Y con los docentes que son la columna vertebral, que son los principales protagonistas de la educación. “Hay que pagarles mejor, jerarquizarlos”, sostuvo.

Finalmente, hacer obligatorias y públicas las evaluaciones en todos los niveles.

Seguridad

“Qué futuro se puede planear, qué tranquilidad se puede alcanzar y qué progreso hay si vivimos con miedo, preocupados, angustiados por la incertidumbre que afecta nuestra vida y hasta nuestra salud”, dijo Rodríguez Larreta y sostuvo que dará batalla contra el crimen, las mafias y el narco.

“Quiero destinar a las FF.AA para que custodien las fronteras y así liberar a los gendarmes para que puedan enfocarse a pleno en la lucha contra el narco, como en Rosario y alrededores. También vamos a crear un cuerpo de élite con los mejores agentes de las fuerzas nacionales. Va a ser como el FBI argentino”, dijo. Y señaló que se va a invertir en el mejor equipamiento y la mejor tecnología para cuidar a los que nos cuidan”.

La gente como motor de transformación

Para finalizar, el Jefe de Gobierno porteño definió a “la gente” como el gran motor del cambio que propone: “Una Argentina mejor es posible. Pero este cambio no lo hace una persona, tenemos que hacerlo juntos. Este cambio lo hacemos los argentinos con todo nuestro talento y capacidad, y con la convicción de terminar con la grieta y apostar a un país productivo”. Y cerró: “Seamos la Generación del ‘23, demos vuelta la historia. Seamos todos, juntos”