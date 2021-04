Jorge Moreno, “Los réditos de la minería van a trascender a este gobierno”

Ante los incidentes registrados este fin de semana en la localidad de Andalgalá, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Jorge Moreno, mantuvo un encuentro con varios sectores de aquella localidad que se manifestaron en contra de los hechos de vandalismo ocurridos este sábado, luego de que un grupo de personas incendiaran las oficinas de Agua Rica.

“Un abanico de rechazos con lo que ha sucedido el día sábado en la Ciudad de Andalgalá, un acto de vandalismo. Esta bien reconocido las distintas posiciones que existen en la sociedad de Andalgalá con respecto a la minería. Producido este hecho de violencia me da la sensación de que podemos sacar nuestras lecturas”, destacó Moreno.

En ese sentido, mencionó que hay un “sector focalizado minoritario que pretende, con esta actitud, generar un fuerte impacto y represión, que justifique su posicionamiento respecto a la minería”.

El funcionario también agregó que Catamarca se ha definido como una provincia minera y que los beneficios de esta actividad se verán recién con la explotación en cinco años más.

“Esto que sucede en Agua Rica nos va a trascender a nosotros en la explotación y no la exploración, los réditos ya sea por regalía minera y utilizadas que puedan dar en un futuro van a trascender a este gobierno, o sea que el gobierno de Jalil no lo va a ver. Se está trabajando para futuras generaciones, para futuros gobiernos, No se está trabajando para disponer recursos en seis meses o el año que viene. Si hay explotación va a haber entre cinco a seis años”, declaró Moreno en diálogo con medios locales.