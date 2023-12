La intersindical docente solicita “con urgencia” la apertura de paritarias

Mediante una nota presentada a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, los gremios requieren que se reanude la paritaria por discusión salarial que quedó “inconclusa” desde el pasado 18 de septiembre.

Los Gremios que integran la Intersindical Docente: por ATECa: Prof. Alejandra Reales; por SADOP: Prof. Claudia Besada; por SIDCa: Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, en carácter de Secretarios Generales solicitaron a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, la apertura de una nueva reunión paritaria que se viene postergando desde el pasado 18 de septiembre. Tal como ocurrió con los gremios estatales cuyo acuerdo ya fue firmado.

En el marco de la misiva, los gremialistas solicitan con “carácter de muy urgente” sean

convocados con el objetivo de establecer pautas y criterios sobre un nuevo incremento salarial a los fines de cerrar el periodo 2023.

De acuerdo expresan, esta solicitud obedece a la situación económica que están atravesando los empleados del estado en todos sus poderes, como así también el sector docente, el cual no puede ser excluido, de ser así, seria discriminatorio. Es que de acuerdo indicaron, durante el ciclo 2023 no se realizó ninguna medida de fuerza, por lo que solicitaron tanto al gobernador Jalil, como a los ministerios a su cargo, que valoren “el rol docente”.

Luego apuntaron, que al no recibir respuestas favorables la intersindical “va a entender que hay un incumplimiento paritario” por parte del Gobierno, lo que habilita a tomar todas las medidas de acciones directas conducentes a cumplir y resguardar los derechos de los afiliados.