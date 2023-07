Manzi: “Los recursos del litio semanejan en forma arbitraria”

El diputado nacional y precandidato a gobernador, Rubén Manzi, reforzó los cuestionamientos que hizo Horacio Rodríguez Larreta sobre cómo se maneja la política minera de la provincia, en particular con el tema del litio. En tal sentido, y ante la reacción del gobernador Raúl Jalil, Manzi afirmó que “hoy, los recursos que deja el litio, son manejados en forma arbitraria y poco transparente”.

El legislador destacó que Rodríguez Larreta “es consciente de la importancia estratégica del litio, como también sabe muy bien que, si esta ventana de oportunidad que se abre a partir del boom internacional de demanda de este mineral, tanto para las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, pero también para todo el país, no se traduce en un desarrollo sustentable, vamos a caer en una frustración”. “Muy lejos estuvo Rodríguez Larreta de cuestionar la Mesa del Litio, pero claramente hay contrastes muy marcados en cómo se maneja la provincia de Jujuy, y lo que está haciendo el gobierno de Catamarca, donde, por una parte, la falta de controles estatales ha generado una sombra de dudas respecto del precio al que Catamarca vendía el litio en comparación con Jujuy, y en esto, la responsabilidad es del Estado; y por otra parte, han creado un fideicomiso que se maneja con mucha discrecionalidad y escasa transparencia”, advirtió el legislador.

Para Manzi, “Jalil debería reclamarles a sus referentes nacionales, como Cristina Fernández de Kirchner u Oscar Parrilli, que son los que pretenden nacionalizar el litio, lo que significaría quitarle a los catamarqueños un recurso que constitucionalmente les pertenece; mientras que Rodríguez Larreta se ha manifestado respetuoso de esta potestad de las provincias”. Además, agregó que “todavía estoy esperando una respuesta del Ministerio de Minería de Catamarca sobre por qué nuestra provincia no está adherida a las normas de transparencia internacional EITI, que significaría despejar las sospechas sobre la política minera”.

“Nosotros tenemos un plan para transparentar el uso de los recursos que produce el Litio; vamos a fortalecer los fideicomisos, pero les vamos a dar transparencia, control y sobre todo un plan de desarrollo para tener en claro dónde va a parar la plata que deja la minería. Que no tiene que ir a parar al bolsillo de los funcionarios ni a gastos corrientes, esa plata tiene que ir a proyectos productivos sustentables”, afirmó.