Municipales de Pomán van al paro

El gremio de ATE convocó a un paro a partir de este miércoles 14 de septiembre, en las vísperas de las festividades por un nuevo aniversario de la Villa de Pomán por la falta de acuerdo en la discusión de nuevos aumentos para los trabajadores municipales de la jurisdicción.

El intendente de la comuna, Francisco Gordillo, se mostró sorprendido por la decisión de los trabajadores. Dijo ante los micrófonos de Radio Valle Viejo que “de parte del municipio siempre hubo voluntad de conversar, y de hecho hemos dado los aumentos que pudimos dar en virtud de nuestro presupuesto”. Mencionó que el municipio dió aumentos también en el concepto de adicionales y otros.

Por otra parte desde ATE se mencionó que el lord mayor de la comuna pomanista no tiene intención de mantener el diálogo y que no los recibe desde hace tiempo a pesar de la insistencia por reunirse. Finalmente desde el gremio reconocieron que no pasa lo mismo en la jurisdicción de Saujil donde el Intendente y el Secretario de Hacienda mantienen sendas conversaciones con los representantes de los trabajadores, y se mostraron entusiasmados en que en pocos dias haya anuncios de aumentos para el segundo semestre en esa jurisdicción municipal.