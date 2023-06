Techint quiso comprar una empresa de litio con proyecto en Catamarca

Tecpetrol Investments, una filial del grupo Techint, anunció que presentó una propuesta no vinculante para adquirir Alpha Lithium Corporation, una empresa canadiense que cotiza en Bolsa y cuyos activos están todos en la Argentina. Es dueña de los proyectos de litio Tolillar (Salta) y de 5.000 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto en tierras catamarqueñas. La oferta se realizó el 15 de mayo y llegó luego de que fracasaran las negociaciones privadas.

Fue por USD 178 millones (241 millones de dólares canadienses) en efectivo y, el martes, fue desestimada por Alpha Lithium, que no quiso considerarla ni ponerse a negociar. Pese al rechazo, Tecpetrol dijo que sigue preparada para entablar de inmediato negociaciones de buena fe con Alpha, mejorar la oferta y completar la transacción. La empresa buscó mostrarse como un inversor canadiense (destacó que hace 20 años que opera en ese país con Tenaris) y afirmó que su intención es desarrollar los activos de litio como parte de un cadena de suministro integrada de baterías en occidente (en oposición a China) y destacó que la oferta estaba en línea con la estrategia de Canadá de incrementar el suministro de minerales críticos.

Techint también mencionó que la financiación de la compra no está condicionada, ya que el grupo cuenta con los recursos para cancelar la compra en su totalidad sin recurrir a ayudas externas. La canadiense consideró que la oferta era “oportunista y no beneficia los mejores intereses de Alpha”.