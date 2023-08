Una por una: todas las medidas que anunció Sergio Massa

El ministro de Economía detalló cómo es el Nuevo Programa de Fortalecimiento

de la Actividad Económica y del Ingreso, que está orientado a jubilados,

trabajadores privados y estatales, monotributistas, beneficiarios de planes

sociales y pymes, entre otros grupos sociales.

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la

Patria, anunció una batería de medidas para contrarrestar el impacto de la

devaluación del tipo de cambio oficial y la inflación. Lo hizo este domingo 27

de agosto a través de sus redes sociales, donde brindó detalles sobre las

propuestas.

El plan lleva el nombre Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad

Económica y del Ingreso para las Familias Argentinas y está orientado a

jubilados, trabajadores privados y estatales, monotributistas, beneficiarios de

planes sociales y pymes, entre otros grupos sociales.

Todas las medidas que anunció Sergio Massa

Para los trabajadores:

Suma fija para empleados del sector público y privado: quienes tengan salarios

netos de hasta $400.000 mensuales recibirán $60.000 en dos cuotas mensuales, no

remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

Crédito para los trabajadores: habrá líneas de hasta $400.000 en 24, 36 o 48

cuotas. Los fondos se depositarán en la tarjeta de crédito bancaria y la tasa

de interés es la mitad de la que se paga actualmente sobre el saldo de las

tarjetas de crédito. Se podrá acceder a través de un trámite electrónico.

Para los monotributistas:

Exención para monotributistas: los de las categorías A, B, C y D no pagarán

durante seis meses el componente tributario.

Créditos para monotributistas:

tendrán un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100 por ciento del

Estado. Monotributo productivo: se pondrá en marcha el monotributo productivo para la

incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes.

Para los jubilados:

Bono para jubilados y pensionados: tendrán refuerzo de $37.000 mensuales en

septiembre, octubre y noviembre. De esta forma, los jubilados que cobren la

mínima recibirán $124.000 (si se suma el haber y el bono)

Créditos para jubilados: este grupo social podrá acceder a créditos de hasta

$400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los

bancos.

Devolución del IVA para jubilados: se les hará la devolución del IVA por las

compras que realicen en un comercio con tarjeta de débito.

Para el servicio doméstico:

Empleo doméstico: los trabajadores de casas particulares tendrán un refuerzo de

$25.000 por única vez, en dos cuotas mensuales, de forma proporcional a las

horas trabajadas. A los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos

por mes, el Estado va a reembolsarles el 50 por ciento de ese pago.

Para los beneficiarios de programas y planes sociales:

Bono para el Potenciar Trabajo: los beneficiarios de este plan recibirán un

refuerzo de $20.000 que se pagarán durante el mes de septiembre $10.000 y

durante el mes de octubre $10.000.

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar:

habrá un incremento adicional en dos cuotas mensuales: Familias con un hijo:

$10.000. Familias con dos hijos: $17.000. Familias con tres hijos: $23.000.

Además, terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30 por ciento.

Para las PyMEs:

Financiamiento para pymes: el Estado va a financiar el 50 por ciento o el 100

por ciento (según sea una pyme o una micropyme) la medida de “suma fija” para

los trabajadores, descontándolo de las contribuciones patronales.

Créditos para pymes: se ampliará la línea de crédito con incremento de

bonificación de tasa para la línea CREAR. Además, se pondrá en marcha el Legajo

Único Financiero para mejorar el acceso al crédito de las pymes y que en cada

banco puedan usar la misma carpeta.

Para el agro:

Retención cero para el agro: las economías regionales con valor agregado

industrial (como el vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus,

entre otras) no tendrán retenciones.

Entrega de fertilizantes: a partir de un convenio con YPF Agro, se llevará

adelante un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5

toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria.

Programa Puente al Empleo: se continuará con este programa para el sector

agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para

quienes tomen trabajo en el sector rural.

Programa de Incremento Exportador: seguirá este programa, con el 25 por ciento

de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar.

Fortalecimiento de exportaciones: habrá un nuevo programa de 770 millones de

dólares para prefinanciación de exportaciones, de los cuales 550 millones de

dólares son del Banco Nación y 220 millones de dólares del Banco de Inversión y

Comercio Exterior (BICE).

Sobre los precios:

Suspensión del aumento en la medicina prepaga: a través de un decreto, las

familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos mensuales no serán

alcanzadas por el incremento de las prepagas.

Acuerdo de precios: se llevará adelante un acuerdo de precios con más de 400

empresas que representan 50.000 productos de higiene y alimentos de primera

necesidad, con un aumento límite del 5 por ciento mensual. Además, no habrá

aumento tanto de combustibles como en el precio de los medicamentos hasta el 1°

de noviembre.