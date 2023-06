Vecinos piden al Gobernador que se cree el municipio de Palo Blanco

A unos 46 kilómetros de distancia hacia el norte de Fiambalá se encuentra la localidad de Palo Blanco, un distrito en donde las y los vecinos quieren que cambie de categoría para convertirla en municipio. María Quispe, habitante del lugar y una de las vecinas que firmó del petitorio que se envió al gobernador Raúl Jalil para crear el

municipio de Palo Blanco (donde se incluye a localidades de Las Papas, Chuquisaca, Mesada de Zárate y Antinaco) comentó que la solicitud se basó en dos razones: la parte legal y la autonomía de Fiambalá ya que no llegan inversiones a la actual delegación.

“Nos reconocemos como comunidad dentro del marco legal, tanto en base a la Constitución nacional, la provincial y el régimen de municipios cumplimos los requisitos para ser municipalidad”, dijo Quispe en diálogo con Abrepuertas. A la vez, señaló:

“Necesitamos tener autonomía social y económica porque son muchos años en los que venimos siendo delegación y creemos que las inversiones no son equilibradas, no hay una planificación municipal que atienda a todas las comunidades de igual modo. Hay mucho centralismo en Fiambalá”.

En este orden de ideas, comentó que dependen casi en “todos los aspectos” del Municipio de Fiambalá, ya sea “seguridad, bancos para percibir los haberes y realizar gestiones administrativas, todo dependemos de Fiambalá”. También mencionó que si bien existe un centro de salud, “por años sigue en las mismas condiciones” y solo hay dos profesionales para la atención básica sanitaria. Caso contrario, “tenemos que recorrer 50 km o 100 km hasta Tinogasta”.

En esta línea, señaló que las distancias se acrecientan para el caso de La Herradura, “que está conformada por los pueblos como Punta del Agua, Antinaco, Mesada de Zarate, Ciénaga y Las Papas y son muchos más kilómetros los que tienen que recorrer resignando derechos. Eso no puede seguir ocurriendo”.

La vecina recordó que la petición lleva una década siendo planteada “formalmente por medio de nuestros representantes legislativos”. “En el 2021 también se lo solicitó pero interpretamos que lamentablemente se hace como campaña política prometiéndonos esto”, contó Quispe. “En esta oportunidad, como pueblo, decidimos presentar al Gobernador, ya que uno mira que otros departamentos que quizás tienen la misma dimensión territorial y cuentan con 10 municipios. ¿Por qué nosotros no?”, planteó.

En tanto, explicó que el pedido fue entregado en mano al vicegobernador Rubén Dusso, quien estaba junto a la intendenta Roxana Paulón. “Ellos saben que en los marcos de proselitismo nosotros siempre hemos pedido esto, pero esto no es en contra de nadie, sentimos que no podemos seguir 40 años siendo delegación municipal”, mencionó.

Cabe señalar que en el 2016 el por entonces senador de Tinogasta, Bernardo Quintar, presentó un proyecto promoviendo la creación de la municipalidad de Palo Blanco. Por aquel entonces, el exlegislador había destacado que buscaba llevar beneficios a las y los pobladores.