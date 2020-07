Restringirán la circulación vehicular en el casco céntrico

El secretario de Urbanismo e Infraestructura, Eduardo Adén Monferrán, adelantó que mañana o la próxima semana comenzará la intervención en el casco céntrico de la ciudad para restringir la circulación vehicular.

La obra forma parte del proyecto de movilidad urbana presentado días atrás por el intendente Gustavo Saadi que apunta a solucionar el problema de tránsito en la cuidad, creando un ámbito urbano donde la prioridad absoluta sea del peatón y de los vehículos no motorizados.

“El viernes o la semana que viene se comenzará a colocar obstáculos para restringir el acceso hacia el centro; concretamente, lo que vamos a hacer es poner unos maceteros con unas barreras”, anticipó Adén Monferrán a Radio Ancasti.

El funcionario dijo que si bien habrá una restricción “más importante” en las calles ubicadas alrededor de la plaza 25 de Mayo, no se cortará completamente el tráfico en el casco céntrico.

En este sentido, dijo que se establecerá cuáles serán las personas autorizadas que podrán ingresar hacia el centro, como son los casos de los estacionamientos, hoteles o el transporte público.

Luego, Adén Monferrán expresó que “hay muchas cuestiones” que aún se están debatiendo con los distintos actores porque “lo que se pretende es que el centro sea más lindo, no matarlo”.