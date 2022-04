Campaña solidaria durante la Peregrinación del Pueblo Dios

El sábado 9 de abril, durante la Peregrinación del Pueblo de Dios, que dará inicio a las 17.00 desde la Plaza del Maestro hasta la Gruta de la Virgen del Valle, se llevará a cabo una campaña solidaria. La misma consiste en la recolección de alimentos no perecederos que serán destinados a los hermanos que menos tienen. Con este objetivo, Cáritas Diocesana distribuirá puestos a lo largo del trayecto.

Asimismo, quienes no puedan asistir, enfermos, ancianos y privados de la libertad, podrán seguir la transmisión de esta manifestación de fe a través de radio Valle Viejo, en el 104.3 del dial. Las emisoras que lo deseen podrán tomar la señal para retransmitirla.

Recordamos que la concentración para participar de este acto penitencial con el cual comenzamos la Semana Santa, será a partir de las 16.30 en el mencionado paseo público ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y Virgen del Valle. Durante la marcha, habrá sacerdotes para la atención de las confesiones.

En la rotonda de La Aguada será la bendición de los ramos y la Santa Misa en el sector donde se encuentra la imagen de Nuestra Madre del Valle enfrente de los locales comerciales, ya que en la Gruta propiamente dicha continúan las tareas de remodelación.

De esta manera, bajo el lema “Creer, celebrar y amar como Iglesia Sinodal”, nuestra Iglesia particular se prepara para participar del Sínodo de la Sinodalidad previsto para el año 2023, y de la Asamblea Diocesana, que se llevará a cabo en octubre de este año en Catamarca.