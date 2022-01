Cáncer de piel: Medidas de prevención

Ante la exposición constante al sol en la que se encuentra la población durante el verano, el Ministerio de Salud recomienda resguardarse durante las horas de temperatura máxima, utilizar protector solar fps 30 o mayor para evitar el impacto de los rayos uv en la piel.

Desde la Dirección Provincial de Cáncer se aconseja resguardarse del sol desde las 10 hasta las 16 horas. En el caso de salir durante ese horario, es importante cubrir rostro y brazos, zonas donde se producen quemaduras y lesiones con mayor frecuencia.

Las personas de piel blanca pueden tener más riesgos, ya que tienen piel más sensible y lunares que pueden verse afectados, para este grupo se recomienda utilizar protector solar fps 50 o mayor.

Mariela Nieva, directora Provincial de Cáncer sostiene que hay un tipo de cáncer de piel de alta agresividad, por lo que sugiere a la población que haga control de sus lunares y lesiones en la piel para poder consultar con un dermatólogo los cambios que se presenten en la piel.

La Directora Provincial de Cáncer recomienda seguir 5 pasos que son catalogados como el “ABCDE de los lunares” y son los siguientes:

A) Asimetría: Revisar lunares que no sean asimétricos y consultar en caso de notar irregularidades.

B) Bordes: Se debe observar una forma uniforme, y en caso de notar alguna irregularidad consultarla con un dermatólogo.

C) Color: Deben ser colores homogéneos, no heterogéneos o lunares de distintos colores. En el caso de los lunares rojos no es de importancia a menos que sea un color heterogéneo.

D) Diámetro: Prestar atención si el diámetro es mayor a 6mm y ver si el lunar continúa en crecimiento.

E) Evolución: Si notamos cambios o progreso en el lunar, prestar atención y consultarlo con un dermatólogo.