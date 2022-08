Caso Pachao: Ante el cambio de caratula, la defensa pide que haya juicio por jurado

El pedido fue realizado por el defensor del policía Ricardo Varela, quien considera que ante la pena que prevé el delito de tortura seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad se debe suspender el juicio que se realiza.

Según argumenta, el tribunal tiene que declinar su competencia en razón de lo que fija la ley 5.719 por lo cual los imputados deben ser juzgados por un jurado popular.

En el marco del debate que inició el 8 de agosto por la muerte de Diego Iván Pachao (20) sucedido en marzo de 2012, los jueces de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, hicieron lugar ayer al pedido del Ministerio Público Fiscal y mutaron la imputación contra los policías de la Comisaría Séptima acusados de “vejaciones” a “tortura seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad”. Con esta nueva carátula el juicio se reanudará el 9 de septiembre.

En cuanto a las razones que tuvo el Fiscal para proponer este cambio de calificación, Páez explicó que las declaraciones de los peritos que realizaron la autopsia y la inspección ocular a la Comisaría Séptima, en donde fue torturado y falleció Pachao, fue determinante.

“Todos los imputados declararon que no fueron ellos y que no vieron nada, pero Diego estaba tirado en el patio a la vista de todos, es imposible que no lo hayan visto si estuvo tirado ahí toda la tarde hasta 1 de la mañana”, dijo la abogada.

“Para ir a las celdas si o si tenés que pasar por ese patio. Había movimientos de detenidos aquel día. Es imposible físicamente imposible que no lo hayan visto”, concluyó.