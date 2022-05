Cronograma de pago del Refuerzo de Ingresos de $18.000: quiénes lo cobran

Unos 7,5 millones de trabajadores informales, monotributistas sociales de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares comenzarán a cobrar el Refuerzo de Ingresos a partir del 19 de mayo, según informó la Anses tras finalizar el proceso de inscripción.

Según datos proporcionados por el titular de la UDAI Catamarca, Enzo Carrizo, en la provincia los beneficiarios ascienden a 97.500 para esta categoría y 50 mil jubilados y pensionados que a están recibiendo el bono de $12.000 en un solo pago con sus haberes.

La inscripción para el bono de $18.000 a pagarse en dos partes en mayo y junio, finalizó el sábado pasado, con la recepción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad, etc.

Mientras que otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes (gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, etc).

Se suman a este universo de beneficiarios los 6,1 millones de jubilados y jubilados que ya están recibiendo el bono, por lo que, en total, 13,6 millones de personas recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio.

El cronograma de pagos de acuerdo a la terminación de los DNI de los beneficiarios:

Terminados en 0, el jueves 19 de mayo

Terminados en 1, el viernes 20 de mayo

Terminados en 2, el lunes 23 de mayo

Terminados en 3, el martes 24 mayo

Terminados en 4, el jueves 26 de mayo

Terminados en 5, el viernes 27 de mayo

Terminados en 6, el lunes 30 de mayo

Terminados en 7, el martes 31 de mayo

Terminados en 8, el miércoles 1 de junio

Terminados en 9, el jueves 2 de junio