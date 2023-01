Dusso: “Las grandes asimetrías no nos permiten tener un país federal”

Luego de participar el día de ayer en la Capital Federal junto al presidente Alberto Fernández y mandatarios de diferentes provincias, en el encuentro a través del cual se elevó el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en “mal desempeño de sus funciones”

según el art. 53 de la Constitución Nacional, El vicegobernador Rubén Dusso adelantó que en un comunicado los vicegobernadores de las provincias firmantes apoyaron la decisión de impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

La solicitud de que se inicie el proceso de juicio político, incluso a los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se hizo por parte de vicegobernadores y vicegobernadoras, a través del FOVIRA que preside Verónica Magario.

De la reunión con el Presidente donde participó Dusso, participaron también los gobernadores: Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz).

Raúl Jalil y Alicia Kirchner se sumaron de manera virtual y también sumó el apoyo de los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut).

“No nos basamos en los chats, que son un plus. Sí pensamos en las sentencias”, expresó el vicegobernador entrevistado por Radio Nacional, aclarando: “Nosotros ya venimos trabajando, primero con el Noa, luego ampliamos hacia el Parlamento del Norte Grande y luego se armó también el Foro de los vicegobernadores (Fovira), porque venimos viendo las grandes asimetrías que hay y el hecho de no poder tener un país Federal. No hay equilibrio, el centro, la Ciudad de Buenos Aires concentra no solo la economía, la política, todo lo mediático, sino que ahora también lo está haciendo con los recursos, y lo hace apoyado en un poder que avasalla a los otros poderes, declarando leyes inconstitucionales, ejecutando acciones, etcétera. Y así también hablamos de otras diferencias como se da en las tarifas eléctricas o el transporte. Es una cuestión histórica que nos motiva a participar”.