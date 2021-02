Esfuerzos de Enacom para efectivizar la Prestación Básica Universal

A partir de la nueva reglamentación de ENACOM, que ofrece a catamarqueñas y catamarqueños la oportunidad de acceder a servicios de telefonía celular, fija, internet y tv paga más económicos, el delegado de ENACOM por Catamarca, Rubén S. Dusso, comenzó los trabajos con distintas instituciones para lograr que dicha oferta realmente se haga efectiva.

En reunión con la Dra. Florencia Agüero Birocco, directora Provincial de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y quien además preside el Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), Dusso analizó las acciones para complementar y coordinar esfuerzos entre ambos organismos a fin de efectivizar el cumplimiento de las recientes reglamentaciones, que incluyen los servicios TICs respecto de la Prestación Básica Universal y la autorización de incrementos por parte del Ente Nacional de Comunicaciones de hasta un 5% para los licenciatarios en general y hasta un 8% para aquellos que posean menos de CIEN MIL (100.000) accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante el año 2020.

A partir de la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que constituye además servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía celular, telefonía fija, Internet y la televisión paga, desde Nación se puso en marcha una política de creación de nuevos derechos ciudadanos a través de la Prestación Básica Universal y Obligatoria.

Desde que se sancionó la resolución 1467/20 del ENACOM que permitía a usuarios y usuarias alcanzados por el art. 12 a poder optar por nuevos planes accesibles en telefonía celular, telefonía fija, Internet y la televisión paga y que estuvieran al alcance de cada catamarqueño y catamarqueña, desde la delegación de Catamarca del ENACOM y la Dirección de Defensa al Consumidor armaron una mesa de trabajo conjunta con Andrea Valeria Segura, titular de la Coordinación General Ejecutiva del PAMI y Enzo Carrizo titular de UDAI-Anses Catamarca, ya que entre el universo de potenciales clientes unos 110000 aproximadamente, existen una cantidad importante de jubilados y pensionados a los cuales alcanza el decreto.

Se labraron diversas actuaciones desde Defensa del Consumidor hacia las empresas, pidiendo como es el procedimiento exacto para informar a las personas que quieran acceder a dichos beneficios. Desde las diferentes compañías contestaron en tiempo, pero no todas en conformidad a poder cumplir con los procedimientos necesarios para acceder a los nuevos planes.

Desde Direct TV, mencionaron que cuentan con una Prestación Básica Universal (PBU) para Clientes Nuevos por $890 que se accede desde el siguiente link:

www.directv.com.ar/ayuda/home/pbunuevosclientes.html

pero no dieron a conocer el procedimiento para abonados que ya cuentan con el servicio.

En tanto, Supercanal mencionó que quienes quieran acceder al descuento correspondiente deberán presentar la declaración jurada que solicita el ENACOM (www.enacom.gob.ar/declaracion-jurada-prestacion-basica-universal_p4798) y confeccionar un formulario que también estará online a disponer vía web en el sitio www.supercanal-arlink.com.ar

Desde las empresas telefónicas las respuestas fueron variadas, mientras que Telecom dio aviso que están trabajando en la implementación en sus sistemas y que solicitaron un tiempo para adaptación de los mismos, Telefónica (Movistar) no ha respondido aún y Claro no dio precisiones concretas en cuanto a la implementación

¿Qué sucede si la empresa no me garantiza la PBU?

● En caso que la empresa no garantice la prestación de la PBU, los solicitantes deberán iniciar el reclamo frente a la prestadora.

● Si persiste el incumplimiento, las y los beneficiarios podrán enviar el formulario online informativo, el cual no reviste carácter de trámite o reclamo oficial, sino de declaración informativa ante ENACOM para el seguimiento de la solicitud.

https://formularioenacom.gob.ar/formulario.html

Asimismo quienes quieran realizar consultas diversas la RED Provincial de Consumo que está presente en 11 de los 16 departamentos, asesorará a quienes necesiten realizar algún tipo de reclamo.

También existe el canal oficial vía email para consultas a catamarca@enacom.gob.ar

Recientemente en el marco de la visita de Estado de dos días del primer mandatario argentino al país trasandino, Alberto Fernández aseguró que “en Argentina hay 45 millones de habitantes y 60 millones de celulares. Sin embargo, la telefonía fija es un servicio público y algunos cuestionan que la telefonía celular lo sea”.

“Cuando hicimos esas reformas, lo hicimos pensando en cómo el mundo había cambiado y cuáles eran las demandas nuevas de esta sociedad.” enfatizó el presidente.