El presidente de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y afines, Sebastián Córdoba realizó un balance positivo del año en cuanto a materia turística y sobre el sector específicamente señalando que “hubo mucho movimiento turístico para todos los prestadores de la provincia”.

En ese sentido, Córdoba en diálogo con radio Valle Viejo afirmó: “consideramos que el balance es positivo, efectivamente el balance de sumas y restas ha sido claramente positivo, sabemos que hay preocupaciones llegando a este fin de año que no son ajenas a nuestro sector vinculadas a la inflación, vinculadas a los costos, vinculados a la incertidumbre, pero eso no empaña que el año ha sido más que bueno para nuestro sector”.

“Hubo mucho movimiento turístico para todos los prestadores de la provincia, para los prestadores hoteleros y gastronómicos en particular y para todo el sector en general ha sido un buen año, con buenos niveles de turismo, no solo en fines de semana largos que por ahí es noticia el sector sino también por ahí fuera de esa estacionalidad más marcada como la temporada de invierno”.

En cuanto a si hubo un crecimiento en la cantidad de ocupación en hoteles o en el movimiento en bares, Córdoba dijo que “el número claramente no es comparable con años anteriores, viniendo de dos años de pandemia, pero si vamos hacia el año 2018-2019 uno puede trazar cierto crecimiento en los niveles de ocupación, como digo tratando de romper esa estacionalidad y habiendo tenido buenos niveles de ocupación en meses que antes no habían sido fuertes”.

“Confiamos en que más allá del rebote de la pos pandemia a futuro se pueda sostener estos niveles importantes de ocupación fuera de los meses tradicionales”, afirmó.

También se refirió al crecimiento que tuvo la Capital en materia turística manifestando que “la Capital está trabajando fuertemente lo tienen como política de desarrollo, nosotros acompañamos el lanzamiento de la temporada de verano con muchas actividades para recibir al turista y tratar de romper con esa estacionalidad negativa de verano donde Capital pasaba a ser un destino de paso y conseguir lo que han logrado otras capitales que tenían la misma problemática y que han logrado ser fuentes prestadoras de servicios y de conectividad con propuestas propias para el turismo que anda recorriendo y visitando otras localidades cercanas”.

“Así que consideramos que, si hubo un crecimiento, también es importante que durante el año hubo mucha actividad con distintos eventos, congresos y demás y es un camino a seguir trabajando porque tiene un potencial enorme”, aseguró.

Cabe recordar que el balance del impacto económico durante el último fin de semana largo en la Capital, arrojó que hubo un 93% de ocupación hotelera, en tanto que el pernocte promedio fue de 2,5 días.