IFE 4: el Gobierno Nacional analiza si debería darlo

El presidente Alberto Fernández en una entrevista aseguró que se evalúa la posibilidad de que se implemente la cuarta versión del Ingreso Familiar de Emergencia. Al respecto indicó que el déficit primario subió del 1,5 al 4,5% del PIB por la ayuda económica que el estado dispuso los últimos meses.

“Es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos. Entonces lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario, eso es cierto. Pero se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto” dijo el Presidente al respecto.

Alberto Fernández también indicó que se amplió el gasto no solo fue la ayuda económica destinada a la población sino también el fortalecimiento de arias claves del Estado: “Se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto. Al llegar nosotros no había Ministerio de Salud, no había Ministerio de Ciencia y Técnica, que fueron centrales en la pandemia”.

Y completó: “La ciencia y la tecnología nos permitieron tests rápidos producidos en la Argentina y desarrollados con científicos y técnicos argentinos, PCR, a una gran velocidad. Gracias a Dios existen y se mantuvieron esos científicos que, pese al maltrato recibido durante los años anteriores, persistieron en su vocación”.

Pero Alberto Fernández también se refirió a la situación fiscal de la Argentina y a la renegociación de deuda en moneda extranjera a través de las gestiones del ministro de Economía, Martín Guzmán: “Teníamos alrededor de 6 puntos de déficit fiscal, de los cuales 4,5 puntos eran déficit financiero y 1,5 puntos era déficit primario. Los intereses de la deuda los quitamos del déficit por cuatro años”.

El dólar blue subió $9 este viernes, y marcó un nuevo récord de $167, con lo que la brecha superó el 115%. Alberto Fernández opinó sobre el mercado cambiario: “El dólar blue es un mercado ilegal, que también carece de dólares, porque no hay turismo. Como hay menos dólares, tiende a subir, es un juego de oferta y demanda. Tampoco es un mercado muy grande. Cuando cortamos el juego de los que cobraban algún auxilio del Estado, con el que compraban dólares para después venderlos en el mercado ilegal y hacer la diferencia, se redujo aún más la oferta. Como hay menos dólares para ofrecer, en vez de bajar sube”.

En la entrevista realizada por Horacio Verbitsky para El Cohete a la luna, Alberto Fernández también hablo de las reuniones entre el Palacio de Hacienda y el BCRA, y las gestiones con el FMI para llegar a un acuerdo: “El viernes estuvimos viendo con Martín Guzmán que debemos trabajar para ordenar el mercado bursátil. Para eso es fundamental ordenarnos en un programa con el Fondo Monetario, que el martes mandó por primera vez a su grupo técnico”.