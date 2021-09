Jornada de prevención de VPH

Bajo el lema “Prevenir es mejor!”, la Dirección Provincial de Cáncer participó de una jornada de prevención de Cáncer de Cuello de Útero, que se llevó a cabo en la Administración de los Consejos Multisectoriales, organizada por el Consejo Municipal de la Mujer.

Allí se convocó a mujeres mayores de 30 años a las que se les brindó consejería, se les entregaron folletos y se realizaron 17 test de VPH (Virus del Papiloma Humano).

La directora provincial de Cáncer, Mariela Nieva, explicó que “el test de VPH sirve para prevenir el cáncer cérvico uterino. Además, se tomaron turnos para mamografías, para el control del Cáncer de Mama”.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano puede afectar la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Existen más de 200 tipos de virus, pero poco más de 40 afectan la zona genital y pueden dividirse en dos grupos:

– Los VPH denominados “de bajo riesgo”, asociado a las lesiones benignas, como las verrugas y no evolucionan a lesiones precancerosas o cáncer.

– Los VPH denominados “de alto riesgo” pueden llegar a provocar la alteración de las células generando lesiones precancerosas, que con el tiempo pueden evolucionar y convertirse en un cáncer.

El tipo de cáncer más común causado por los VPH de alto riesgo es el cáncer de cuello uterino. Los demás tipos de cánceres genitales relacionados con el VPH (de pene, de ano) son menos frecuentes. El VPH se ha vinculado también a algunos cánceres de la boca y la garganta.

Transmisión

El VPH genital se transmite de una persona a otra, mediante el contacto piel con piel en las relaciones sexuales. El virus no se contrae al usar inodoros, compartir cubiertos o en la piscina.

Síntomas

La mayoría de las veces, la infección por VPH no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. En general los VPH de bajo riesgo producen verrugas en los genitales o ano: protuberancias o abultamientos que pueden ser de diversos tamaños.

Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no ha eliminado totalmente el VPH. Los tipos de VPH que provocan verrugas no provocan cáncer. Mientras que los VPH de alto riesgo no suelen dar síntomas, por eso es de suma importancia realizarse el test con frecuencia para su rápida detección.