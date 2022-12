Rodríguez Larreta en conferencia de prensa explicó: “el presidente decidió quitarle a la Ciudad de Buenos Aires un monto equivalente al sueldo anual de todos los docentes de la Ciudad. Fue inconstitucional, fue violando la autonomía y todos los principios que rigen al federalismo” en referencia a la quita de coparticipación que realizó el Gobierno Nacional en el año 2020.

“La Corte falló por unanimidad en favor de la Ciudad de Buenos Aires, en la demanda que teníamos por la quita que el Estado Nacional nos había hecho”, detalló el mandatario sobre el fallo publicado esta tarde.

Asimismo, explicó: “Esta decisión no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia porque, así como el presidente cuando nos sacó los fondos no le dio ningún peso a ninguna provincia salvo a la de Buenos Aires, ahora con el fallo no se le saca un peso a ningún distrito.”

Rodríguez Larreta se refirió entonces: “No se entiende entonces como algunos gobernadores están viniendo a la convocatoria de apoyo al presidente. Este es un fallo que defiende el federalismo porque a partir de ahora y con este antecedente el Gobierno Nacional nunca más le va a poder sacar fondos arbitrariamente a las provincias.”

Y arremetió: “Son contradictorios: con el argumento de defender el federalismo están yendo contra un fallo que defiende la autonomía de las provincias”.

“Basta de arbitrariedades acá ningún presidente, gobernadores puede estar por encima de la ley.”

“Hoy es un buen día para el país, porque quedó demostrado que el camino legal e institucional da resultados. Que hacer lo correcto vale la pena.”

“Yo me comprometí a bajar los impuestos y lo cumpli, lo que digo lo hago.”

“Yo creo en el diálogo, no en el conflicto; en los hechos, no en los gritos; en la responsabilidad de gobernar, no en la conveniencia; en los resultados, no en los aplausos o el rating. Y sobre todo, creo en la política que se preocupa mucho más por resolver los problemas de la gente, que de sí misma” cerró.