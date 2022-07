La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno: “Nadie nos convocó y no vemos vocación de consenso”

El jefe de Gobierno porteño también cruzó a Juan Grabois por haber planteado la posibilidad de que haya saqueos.

En medio de la crisis, el Gobierno alista el decreto para congelar el ingreso de trabajadores al Estado nacional

Luego de que desde el Gobierno dejaran trascender que buscaban acercamientos con la oposición en medio de la crisis económica, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta afirmó que nadie del Gabinete nacional se comunicó con la oposición para avanzar en una mesa de diálogo, en medio de la tensión financiera que atraviesa el país.

Larreta se distanció de la presunta convocatoria: “Nadie nos convocó ni contactó para ningún diálogo ni consenso de nada. Pero la primera reflexión es que primero se pongan de acuerdo ellos”, enfatizó en una conferencia de prensa.

Y planteó: “Este nivel de contradicciones, de peleas, de discusiones, de idas y vueltas del Gobierno sólo abonan a una mayor angustia e incertidumbre en la gente. Nos muestran que no tienen un rumbo, no tienen un plan”.

“Estamos viviendo una situación difícil. Si tuvieran un plan, eso nos daría cierta certidumbre. Hoy no sólo el Gobierno no presenta un plan, sino que hay discusiones y contradicciones entre ellos”, exclamó.

Y confirmó su rechazó a una supuesta convocatoria: “Si hubiera alguna actitud, que hasta ahora en dos años y medio no mostraron ninguna vocación de diálogo, ya lo saben: el ámbito institucional de diálogo es el Congreso de la Nación”.

Cada vez más sectores del oficialismo y del Gobierno piden tender puentes con la oposición para tranquilizar al dólar y los mercados.

En la misma línea salieron a respaldar los dichos de Larreta funcionarios de su gestión. El secretario de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, negó una convocatoria y dijo que si hubiera existido “sería contradictorio con las declaraciones días atrás de Cristina Kirchner acusando a la Ciudad de no producir, las declaraciones de Axel Kicillof ayer, o la actitud del Gobierno Nacional de no recibir a los presos de la Ciudad. El Gobierno no tiene ningún plan frente a la crisis económica que estamos viviendo”.

Para el funcionario cercano al jefe de Gobierno “el kirchnerismo está en las antípodas de lo que plantea Rodríguez Larreta, porque está claro que solo buscan dividir a los argentinos”.

Axel Kicillof había planteado ayer en un acto la posibilidad de llamar a la oposición en medio de la crisis. “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición”, declaró el gobernador bonaerense mientras el mercado informal de la moneda estadounidense superaba este miércoles su techo histórico.

En el Ejecutivo reclaman que Alberto Fernández y Cristina Kirchner restablezcan el diálogo y envíen una señal más contundente de unidad que los encuentros privados que siguieron a la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán.

Más allá de la interna en el Frente de Todos, en el oficialismo son varias las voces que demandan que se convoque a la oposición. Cerca del Presidente evitan definiciones.

El cruce a Grabois

Rodríguez Larreta también cruzó al dirigente social Juan Grabois por sus dichos sobre eventuales saqueos.

El dirigente social advirtió que el estallido social podría suceder en “semanas o meses”.

“Es una gran irresponsabilidad ese tipo de declaraciones. Es un momento en que los dirigentes tenemos que ayudar a la gente y bajar el nivel de angustia”, sentenció Rodríguez Larreta.

“Ya la gente tiene un nivel de incertidumbre enorme. Y declaraciones como esas no ayudan nada”, apuntó.

En conferencia de prensa, Larreta señaló que lo dicho por Grabois “es otra muestra más de las contradicciones que se ven en el equipo de Gobierno y que confirman que no hay un plan ni un rumbo”.