La Violencia Digital existe y hay que denunciarla

Desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, indicaron que vienen trabajando con la Unidad de Ciberdelitos que depende del Ministerio de Seguridad, en la vulneración de la intimidad de las mujeres a través de la difusión de videos y datos personales.

“Los casos de violencia digital de género son investigados en los últimos días y sus víctimas acompañadas por los organismos de protección nacionales y provinciales”, expresó la secretaria de Mujeres, Ivana Ibáñez, y explicó que son tomados con la mayor seriedad y protección de sus víctimas, quienes, como en cualquier tipo de violencia por motivo de género, tienen miedo de exponerse.

Desde el organismo provincial se invita a las mujeres y disidencias que han sido vulneradas de esta forma a radicar la denuncia con el acompañamiento y asistencia de los organismos pertinentes. Existen líneas de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

En Catamarca, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas, los 365 días, a través de un llamado al 911 (por urgencias) y por WhatsApp al 3834200144 o al 144 (para asesoramiento y contención)

En este sentido, Ibáñez recordó que la violencia de género digital existe, es la que se ejerce a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Se basa en una relación desigual de poder entre varones y mujeres, y está presente en las formas que asume la violencia de género física, psicológica o sexual.Este tipo de violencia no es uniforme, sino que adquiere diferentes modalidades. Entre ellas, la más conocida es la difusión no consentida de material íntimo; la difusión no consensuada de material íntimo, el acoso virtual, la extorsión, la suplantación de identidad, los accesos no autorizados a dispositivos y redes sociales, los discursos de odio en línea, la difusión no consentida de datos personales y el ciberflashing (el envío no consentido de imágenes de desnudez). Recordó las consecuencias psicológicas que tiene la violencia online, que incluye ataques de pánico, trastorno de ansiedad, retracción de las actividades personales, falta de vínculos o corte de vínculos sexoafectivos, problemas para interactuar con familiares y amigos.